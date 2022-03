O caso aconteceu durante a madrugada; o agressor desferiu golpes contra a ex-companheira, a cunhada e a sobrinha

publicado em 29/03/2022

Após agredir três mulheres, o homem fugiu e o caso será acompanhado pela Polícia Civil por meio da Delegacia da Mulher (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Mais um caso de agressão contra a mulher foi registrado em Votuporanga, neste fim de semana. A história é praticamente a mesma que se repete em outros lares da cidade, um homem que não aceitou o término do relacionamento agrediu a socos a ex-companheira. O agressor ainda feriu a cunhada e a sobrinha que tentaram intervir na briga.

De acordo com o apurado, o casal teria brigado na noite do sábado (26), após as discussões a mulher M.F., de 42 anos, anunciou o término do relacionamento e pediu para ele sair da casa em que residiam, no Centro do município. O pedido foi atendido e E.B.R., de 36 anos, saiu da casa.

Na madrugada do dia seguinte, porém, o homem voltou a residência para tentar acertar a relação com a ex-companheira, mas se exaltou e agrediu a mulher com socos em seu rosto. No momento da briga, estavam junto de M.F., sua irmã, também identificada como M.F. e a sobrinha B.F.M., que a faziam companhia a mulher durante a noite. Elas também foram agredidas.