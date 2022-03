Além de ganhar brindes, as mulheres que passaram por lá puderam se vacinar, fazer testes de DSTs e agendar exames de Papanicolau

Evento trouxe diversos serviços, como vacinação contra a Covid e agendamento de exames Papanicolau; no detalhe, a primeira dama Rose Seba, que coordenou a ação (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNo Dia Internacional da Mulher, celebrado na terça-feira (08), uma ação organizada na Concha Acústica, no Centro de Votuporanga, atraiu centenas de pessoas, das quais a maioria eram mulheres. O evento foi organizado pela Prefeitura – por meio do fundo Social da Solidariedade e das secretarias municipais de Assistência Social, Cultura, Direitos Humanos, Educação e Saúde.Entre os serviços oferecidos nesta tenda estavam vacinação contra a Covid (de cinco anos para cima), testagem de DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) e agendamento de exames Papanicolau. As mulheres que passaram por lá também puderam buscar mais informações sobre direitos e violência e agressão à mulher; e receberam instruções sobre oportunidades de trabalho, por meio de inscrições para os programas Emprega Votu e Votuporanga em Ação. Elas também ganharam brindes (flores, bombons e esmaltes) e mudas frutíferas e de flores, distribuídas pela Saev Ambiental.Segundo um levantamento realizado pela Prefeitura, 30 pessoas iniciaram ou deram continuidade ao esquema vacinal contra a Covid, 60 mulheres foram direcionadas às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para realizarem o exame Papanicolau e 30 testes rápidos de HIV fluido oral foram realizados, enquanto outros 44 autotestes que foram entregues para serem levados. Ainda segundo esses dados, a Saev Ambiental fez a entrega de 300 mudas frutíferas e de flores como Ipê amarelo, branco, rosa, pau-formiga, pitanga e goiaba; e 35 pessoas se inscreveram nas plataformas e programas voltadas para emprego.“É uma honra muito grande poder coordenar uma ação como essa. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas quis trazer para elas que não é só hoje o dia delas e que nós cuidamos delas o ano inteiro. Então, trouxemos várias secretarias para cá - Secretaria da Saúde, Direitos Humanos etc – com o objetivo de mostrar que a gente está junto a elas. Para a programação, nós reunimos algumas secretarias para poder nos ajudar a oferecer o melhor para todas as mulheres que passarem por aqui”, disse a primeira-dama, em entrevista aoO prefeito Jorge Seba abriu seu discurso no evento citando uma mensagem que tinha visto recentemente na internet. “Era uma mensagem de uma mulher para o mundo em que diz: ‘eu trocaria ser lembrada nesse dia para, todos os dias, nós recebermos afeto, carinho e respeito’. É isso que está no meu coração e traduz não só o respeito, mas o afeto com quem, primeiro, nos dá a vida, além de Deus. Então, o meu respeito e profundo carinho por todas vocês, mulheres, e o que significam para as nossas vidas”, disse.