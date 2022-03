Investimento será de mais de R$ 519 mil para a recuperação de cerca de 8,4 mil metros quadrados da marginal e mais duas ruas

publicado em 23/03/2022

Um trecho da Avenida Nasser Marão deve receber recapeamento em breve após uma empresa de São Paulo vencer a licitação (Foto: A Cidade)

Da redação

A empresa Obras e Serviços Fator S/A, com sede na capital paulista, venceu a licitação e irá realizar o recapeamento de um trecho de 6 mil metros quadrados da Avenida Marginal, Nasser Marão e de mais 2,4 mil metros na Av. José Campos Lário e rua Antônio Biliato. A homologação do certame foi publicada no Diário Oficial do município e agora segue para a parte de contrato e assinatura da ordem de serviço.

O investimento será de R$ 519 mil, oriundos de uma emenda “atrasada” que foi destravada pelo prefeito Jorge Seba (PSDB). A informação já havia sido antecipada por Seba em entrevista à Cidade FM.

“Recebemos da comissão de licitação, a notícia de uma emenda que estava atrasada e que vai fazer um pedaço da Avenida Nasser Marão de frente a toda aquela região do ferro velho (São Paulo), da Pollus e adjacências. A empresa já foi escolhida e agora é esperar alguns detalhes para que esse trecho também faça parte do programa de recapeamento”, completou Seba.

Mais recursos

Paralelo a isso, o prefeito Jorge Seba trabalha também na formalização de um convênio com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito), de São Paulo, para a recuperação de mais trechos na Nasser Marão e também na marginal José Marão Filho.

As marginais, que são responsáveis pelo fluxo rápido do trânsito na cidade, sofrem com a deterioração pelo tempo, pelo grande número de veículos que passam por elas todos os dias e, principalmente, pela grande quantidade de chuva no início do ano. Para reparar esses estragos devem ser injetados cerca de R$ 1,5 milhão no recapeamento das duas pistas.

“Estamos com um levantamento onde nós possamos receber recursos de cerca de R$ 1,5 milhão junto ao Detran de São Paulo e irei destinar esse montante para o recapeamento das marginais, que estão sofrendo muito também com a situação da pavimentação asfáltica. Os projetos já estão sendo levantados, depois vem a licitação. Isso vai entrar além daqueles R$ 10 milhões que também serão empregados em recapeamento”, disse o prefeito.