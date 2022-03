Aumento aprovado é maior do que a soma dos reajustes concedidos nos últimos três anos, mesmo assim, foi alvo de protestos

publicado em 22/03/2022

Mesmo pressionados por servidores, que lotaram a Câmara, vereadores aprovaram o reajuste de 12% proposto pela Prefeitura (Foto: A Cidade)

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na noite de segunda-feira (21) o projeto substitutivo, de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), que concede um reajuste de 12% aos servidores públicos municipais. O aumento é maior do que a soma dos reajustes concedidos nos últimos três anos, mesmo assim, foi alvo de protestos por parte de alguns funcionários que estiveram na Casa de Leis.

Em uma sessão tumultuada, com gritos, vaias e cartazes, os vereadores debateram a nova proposta apresentada pelo chefe do Executivo Municipal, que estabelece de imediato os 12% de aumento, já com efeito na próxima folha salarial. O projeto anterior previa 11% agora e mais 1% a partir de novembro.

De acordo com a iniciativa, este 1% mais agora resultará em um impacto de R$1,7 milhão além dos R$ 12 milhões já previstos na proposta anterior. Sendo assim, o impacto orçamentário será de R$13,7 milhões para 2022, R$17 milhões para 2023 e R$18 milhões para 2024.

Ao apresentar a nova proposta, o Executivo Municipal afirmou que este era o limite que conseguiria atingir no momento, isso porque o orçamento já estaria comprometido, em razão dos precatórios que devem ser pagos até o fim do ano. O montante é o maior reajuste dos últimos anos e, inclusive, supera a soma dos três últimos dissídios que foram de 2% em 2018, 3,94% em 2019 e 3,92% em 2020 (2021 não houve aumento em razão da pandemia).

Protestos

Os números, no entanto, não satisfizeram parte dos servidores. Antes da sessão na Câmara houve manifestação na porta da Prefeitura, onde eles pediam a retirada do projeto e o envio de um novo com um reajuste de, no mínimo, 16%.

“Nós não estamos brigando por aumento salarial, estamos lutando por uma recomposição, que é completamente diferente. Nós vimos nos últimos 24 meses uma inflação medida pelo IPCA na casa dos 15%, nós estamos pedindo 16%, ou seja, isso só reequilibra o nosso salário e nada mais justo do que isso”, disse Marcelo Cambrais, um dos representantes dos servidores.

Pressão

Os mesmos argumentos foram levados para a sessão da Câmara. O pedido era para que o projeto fosse rejeitado, para que uma nova rodada de negociações fosse iniciada com a Administração Municipal.

A pressão foi grande e alguns dos vereadores, que se posicionaram a favor do projeto anteriormente, voltaram atrás e se declararam contrários. Um pedido de vistas chegou a ser apresentado pelo vereador Mehde Meidão (União Brasil), mas acabou rejeitado por oito votos a cinco.

Votação

Iniciada a discussão em plenário, ainda sob vaias e gritos, nove vereadores votaram a favor da proposta: Carlim Despachante (PSDB), Daniel David (MDB), Jezebel Silva (Podemos), Jura (PSB), Missionária Edinalva (União Brasil), Nilton Santiago (MDB), Professor Djalma (Podemos) Sueli Friósi (Avante) e Valdecir Lio (MDB).

Já os contrários foram: Cabo Renato Abdala (Patriota), Chandelly Protetor (Podemos), Mehde Meidão (União Brasil), Osmair Ferrari (PSDB) e Thiago Gualberto (PSD).

Além do reajuste de 12% nos salários, os vereadores aprovaram ontem, sem polêmicas e discussões, um aumento de 23% no valor do vale-alimentação. Com isso, o ticket que atualmente é de R$ 325 salta para R$ 400. Este também é o maior reajuste dos últimos três anos. Em 2018 o aumento foi de 8%, em 2019 o salto foi de 11% e em 2020 fechou em 8,33%.