Projeto vai oferecer oficinais voltadas a atividades culturais para crianças e adolescentes

publicado em 12/03/2022

O prefeito Jorge Seba parabenizou a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo pelo projeto e agradeceu o intermédio do deputado Carlão Pignatari (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga realizou um evento, na manhã deste sábado (12), em que lançou o projeto “Educando”, de oficinas culturais gratuitas para crianças e adolescentes - com recursos do Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente) – e anunciou a entrega de mais de 400 cestas básicas para entidades assistenciais do município.Entre as autoridades locais presentes no evento, realizado no auditório do Parque da Cultura, estavam a secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva; o prefeito Jorge Seba (PSDB) e o gerente regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), Osvaldo Carvalho, em nome do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), que intermediou a destinação dos alimentos, por meio do Fundo Social de Solidariedade do Estado, e os recursos para as oficinas.O “Educando” conta com R$ 200 mil, que foram destinados para a realização de seis oficinas: Grafitti, DJ, Fazendo Quadrinhos, Teatro, Introdução à Fotografia Digital e Transformando Conflitos em Conversas Construtivas – Mediação de Conflitos.“Esse projeto trabalha a questão de educar e transformar, por meio das oficinas culturais, a vida desses jovens. Nós precisamos da cultura mais do que nunca. A cultura e a educação transformam a vida e são remédios para a alma. Nós estamos dando aos adolescentes e jovens uma oportunidade para aperfeiçoar algumas habilidades, sejam elas natas ou não, e, também, de profissionalização, porque são oficinas que, depois, se o adolescente quiser, pode seguir esse caminho profissionalmente na vida. É a cultura transformando a vida das pessoas”, disse Janaína, na ocasião.O prefeito também falou sobre a iniciativa no evento. “A ideia é já ir preparando esses jovens para um novo momento da sua vida, o que é interessante e muito bom. O Condeca prevê essa diversidade e oferta de situações, mas ele também oferece um trabalho social. E hoje estamos falando aqui de duas funções sociais: uma da educação e da cultura; e também da área social representada pelas entidades”, disse Seba.Outro “eixo” do evento foi relacionado à entrega das cestas básicas, que contou com a presença de representantes das 30 instituições beneficiadas pela iniciativa.O gerente regional da CDHU, em nome do deputado Carlão, aproveitou a oportunidade para falar sobre os trabalhos da Administração Municipal de maneira articulada ao governo estadual.“A nossa representação em nome do presidente da Alesp, o deputado Carlão Pignatari, se dá porque a gente vê todo o empenho e recursos que, hoje, a Administração Municipal recebe, as obras que estão acontecendo por todos os cantos. Votuporanga se tornou um verdadeiro canteiro de obras. E nós temos que, primeiramente, agradecer ao governo do Estado de São Paulo, o governador João Doria, o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, e seu elo com o presidente da Alesp, Carlão. Isso demonstra a credibilidade da Alesp e do presidente, que não mede esforços para atender Votuporanga e região. A cidade se destaca ainda mais porque tem uma Administração competente, que está sempre em São Paulo buscando e brigando por novos recursos”, disse Osvaldo Carvalho.