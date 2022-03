Inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de abril na página do evento no site da Prefeitura

publicado em 24/03/2022

Artistas atuantes no segmento de dança podem se inscrever na "7ª Mostra de Dança de Votuporanga", que será realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo do município (Imagem: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Artistas atuantes no segmento de dança podem se inscrever na "7ª Mostra de Dança de Votuporanga", que será realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo do município. Interessados podem preencher o formulário até o dia 11 de abril com projetos nas áreas de Atividades de Formação e Atividades de Apresentação,. No site, além da ficha de inscrição está disponível também o edital completo.São oficinas e minicursos com duração mínima de uma hora e direcionadas ao público geral, com idade mínima de 12 anos. As atividades ocorrerão no Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" de 21 a 29 de maio, conforme horário de atendimento da Secretaria da Cultura e Turismo.Será considerada apresentação de uma ou mais coreografia de dança, com duração total entre 10 e 15 minutos, produzida por companhias, escolas, grupos ou individuais. Será realizada nos dias 27, 28 e 29 de maio, a partir das 18h.A pasta municipal realizará um tira-dúvidas no dia 30 de março a partir das 19h através da plataforma Google Meet. O link será disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura.Para mais informações o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.