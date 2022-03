Um dos organizadores do Oba, Caskinha, foi às redes sociais e disse que o Carnaval acontece em todo o país, menos em Votuporanga

publicado em 01/03/2022

Empresário publicou um vídeo direto do Carnaval em São Paulo onde fez críticas ao cancelamento do evento em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Um vídeo gravado e postado nas redes sociais por um dos organizadores do Oba Festival, Edilberto Fiorentino, mais conhecido como Caskinha, repercutiu em Votuporanga. Nas imagens, o empresário aparece com o abadá de Carnaval de São Paulo e diz que a festa está ocorrendo em todo o país, menos em Votuporanga onde, segundo ele, algumas autoridades fizeram do evento uma questão política. O vídeo se espalhou nas redes sociais e circulou também em grupos de WhastApp da cidade.“A gente só tem que falar o seguinte, o Carnaval está rolando no Brasil inteiro, menos em Votuporanga, graças a algumas autoridades que fizeram do Carnaval política, infelizmente, fizeram do Carnaval política, essa é a verdade. Mas, estamos aqui, e esperando com muita ansiedade os 15 anos do Oba, que vai acontecer o ano que vem, 2023, em São José do Rio Preto”, disse.Na postagem, Caskinha se diz triste em ver a cidade abrir mão de um evento que atrai tantos turistas, se referindo ao Oba, que anunciou recentemente sua transferência para Rio Preto.“Obrigado a todos que confiam e acreditam no potencial do Oba, obrigado meus sócios e vamos para frente. Votuporanga, espero que todos estejam em casa, que é o que a maioria da população queria, não era? Principalmente os políticos, que fizeram do Oba uma questão política, infelizmente, essa é a verdade. Triste a cidade que abre mão de um evento com tantos turistas, que poderia agregar tanto à economia da nossa cidade, mas vamos em frente, os boletos estão atrás e a gente precisa trabalhar. Obrigado a todos que sempre nos prestigiaram e o ano que vem se prepara hein, que Rio preto vai ficar pequeno para o Brasil. Nós vamos trabalhar muito, como nunca trabalhamos para entregar o melhor Oba das nossas vidas”, concluiu.A realização do Oba foi cancelada pela Prefeitura de Votuporanga no início de janeiro. Na ocasião a cidade enfrentava o maior pico de casos de Covid-19 registrado desde o início da pandemia e o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 recomendou a não realização do evento neste ano.