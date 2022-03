Neste ano, a campanha católica tem como tema ‘Fraternidade e Educação’ e o lema ‘Fala com sabedoria, ensina com amor’

publicado em 02/03/2022

A adesão da Diocese de Votuporanga à Campanha da Fraternidade de 2022 vai ser anunciada na missa das 9h, na Catedral (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Diocese de Votuporanga adere, nesta quarta-feira (02), à Campanha da Fraternidade de 2022, lançada pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), cujo tema é “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico é “Fala com sabedoria, ensina com amor”. A adesão será anunciada na abertura diocesana, que acontece na missa das 9h, celebrada pelo bispo dom Moacir Aparecido de Freitas. A missa também vai contar com os ritos da Quarta-Feira de Cinzas (saiba mais no final da reportagem).Para repercutir o tema deste ano da campanha, o jornalconversou com o padre Gilmar Margotto, responsável pela comunicação da Diocese de Votuporanga. Ele também comentou sobre como acredita que a campanha agrega valores à comunidade cristã.Esta é a terceira vez que a educação é abordada na Campanha da Fraternidade, de acordo com a CNBB – em 1982 e em 1998, o assunto também foi o motivo de reflexão proposto.“A educação é fundamental e Deus também nos educa, através da Sua palavra, e colocamos em primeiro lugar sermos educados por Ele. A campanha busca educar sobre essa corresponsabilidade e o desafio da união, porque a pandemia desestabilizou a sociedade, mexeu com a cultura, enfim, colocou um grande desafio em nossas vidas”, disse o padre Gilmar.A campanha da fraternidade é realizada pela Igreja Católica, em parceria com instituições cristãs, desde a década de 1960. O texto-base é escrito por membros do Conic (Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil) e passa pelo aval da direção-geral da CNBB.O lançamento do tema ocorre sempre na Quarta-Feira de Cinzas, quando tem início a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. O assunto é difundido nas celebrações e programações da comunidade religiosa.“A Campanha da Fraternidade é sempre colocada no Brasil para ajudar na espiritualidade da quaresma, para [os fiéis] não verem apenas a utopia, mas gestos concretos de comprometimento e solidariedade. Por isso, inclusive, o nome da campanha. Para nos ajudar a sermos irmãos, aprofundando um tema que nós percebemos que é mais urgente”, explicou o padre.O padre Gilmar acredita que está justamente na educação um dos desafios que a sociedade precisa enfrentar.“A sociedade só vai ser diferente quando for educada para a paz, com os valores humanos e cristãos, respeitando um ao outro, cada um se colocando no seu lugar, num gesto de humildade e fé. Isso está dentro do tema da quaresma, que nos ajuda a pensar dessa maneira”, finalizou.A comunidade católica celebra a Quarta-Feira de Cinzas. Para a Igreja, o dia marca a abertura da Quaresma – período de 40 dias que antecede a Páscoa – e o início de um período de devoção, com orações e jejuns, como parte da penitência que os cristãos devem realizar.Para celebrar este dia, a Catedral de Votuporanga realiza a chamada “Missa das Cinzas”, com os ritos de bênçãos e distribuição de cinzas, em três horários: 9h, 15h e 19h. A primeira será celebrada pelo bispo dom Moacir, que também vai realizar, na ocasião, a abertura diocesana da Campanha da Fraternidade de 2022. As outras duas serão celebradas pelo padre Gilmar Margotto.As paróquias também celebram a “Missa das Cinzas”, mas, diferente da Catedral, elas acontecem apenas à noite, conforme explicou o padre Gilmar. Ele acrescentou que o papa Francisco instituiu que hoje seja um dia mundial de oração pela paz, por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.