publicado em 21/03/2022

O Dia Mundial da Água é comemorado, todos os anos, em 22 de março. A água é o mais importante elemento para a vida no Planeta Terra, e está no centro do desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico e social.Em Votuporanga, desde o início da década de 1960, a Saev Ambiental cuida da qualidade da água que chega até as residências, indústria e comércio. Por isso, a potabilidade da água servida à população é um assunto primordial nas dependências da autarquia. A finalidade do tratamento é produzir água de excelente qualidade e adequada para o consumo humano. Para isso utilizam-se rigorosamente os padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, normatizado pela portaria normatizado pela portaria 888 de 04 de maio de 2021. Mais de 800 análises mensais comprovam a ausência de metais pesados, herbicidas, pesticidas, bactérias de interesse clínico, parasitas, coliformes totais e Escherichia coli na rede de abastecimento.“Temos trabalhado com dedicação e responsabilidade com investimentos estruturais e melhorias nos serviços de tratamento e distribuição de água, para garantir mais qualidade de vida ao nosso município. À exemplo disso, são os programas de proteção à nascentes até análises da água que são realizadas nas residências para atestar o seu alto nível”, explica o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.A Saev Ambiental produz ao dia quase 30 milhões de litros de água, e o consumo diário em Votuporanga chega aos 20.259.000 de litros. A garantia da qualidade da água distribuída à população envolve uma série de procedimentos que dependem, fundamentalmente, de um programa de abastecimento organizado.- Represa de captação de água do Córrego Marinheirinho “Prefeito Luiz De Haro”, tratada, armazenada e distribuída pela Estação de Tratamento de água, a ETA; responsável pelo abastecimento de 15% do total;- Poço profundo Zona Sul responsável pelo abastecimento de 23%;- Poço profundo Zona Norte abastece 24%;- Poço profundo Zona Sudeste abastecendo 26%;- Poço profundo Zona Oeste responsável por 11%;- Poços 1 e 2 do Distrito de Simonsen e Poço Vila Carvalho somam juntos 1% de abastecimento.O sistema Marinheirinho, onde está localizada a Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, garante o abastecimento dos dois reservatórios da ETA (Estação de Tratamento de Água), cada um com capacidade de reserva de 1 milhão de litros, e de uma torre (reservatório elevado) com capacidade de 740 mil litros, que abastecem principalmente a área central do município.A Saev tem implantadas duas linhas adutoras interligando o Sistema de Captação da Represa à ETA, localizada na esquina entre as Ruas Pernambuco e Acre. Na ETA, a água da Represa é tratada, armazenada e distribuída.Em agosto de 1980 foi inaugurado o 1º reservatório do Sistema de Abastecimento de Água Sul (Vila Muniz) “Professor Luiz Saltini”.Os reservatórios do Sistema Sul (Vila Muniz) possuem capacidade total de 2 milhões e 250 mil litros de água e abastecem a região sul de Votuporanga. A água produzida por este Sistema é retirada de um poço com 1.352 metros, a uma temperatura de 51°C, e através da particularização induzida, a temperatura cai para 30°C. Somente após esse processo de resfriamento o reservatório poderá receber a água para ser distribuída às redes de água.No dia 14 de maio de 2003 a Saev inaugurou o complexo de abastecimento da Zona Norte “Carlos Ferrari”. A capacidade de armazenamento é de 2 milhões e 300 mil litros de água, e a vazão é de 390 mil litros/ hora. O reservatório semienterrado tem uma profundidade de 1.421 metros.O terceiro poço profundo, que compõe o Sistema Sudeste “Arnaldo Xavier da Silva” foi inaugurado em dezembro de 2016.O poço tem 1.454 metros de profundidade, com uma capacidade de produção de água de 450m3 por hora. O Sistema é composto por um reservatório semienterrado com capacidade para armazenar cerca de 2 milhões de litros de água, um reservatório elevado com capacidade para armazenar 300m³ de água, além das casas de bomba, de energia e de cloração, e torres de resfriamento.O Sistema Oeste “Rubens Sabino Pereira”, o quarto poço profundo, foi inaugurado em agosto de 2020. A capacidade de captação é de 450 mil litros por hora.O complexo possui um reservatório semienterrado com capacidade de armazenamento de 2 milhões de litros e um reservatório elevado com capacidade de 300 mil litros.Até o final deste ano a Autarquia irá investir mais de R$ 5 milhões em obras de melhorias na distribuição de água no Sistema Oeste.A Saev Ambiental se preocupada também com a qualidade da água que retorna para a natureza. Votuporanga conta com 100% de esgoto tratado. São dois sistemas, a Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Aparecido Polidoro”, na zona rural de Votuporanga, e a Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Fiorentino”, no Distrito de Simonsen.Atualmente, a ETE trata 140 litros de esgoto por segundo, devolvendo água limpa e tratada para a natureza.