Em entrevista exclusiva ao A Cidade, o superintendente da autarquia, Antônio Alberto Casali, falou sobre a água de Votuporanga

publicado em 22/03/2022

O superintendente da Saev, Antônio Alberto Casali, falou sobre a água de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadoni

A água é o elemento mais importante para a vida no planeta Terra. Não à toa, está no centro do desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico e social. Só em Votuporanga, 20.259.000 litros são consumidos diariamente, segundo a Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga). Algo importante assim precisava ter um dia mundial em sua homenagem – e esse dia é hoje, terça-feira (22).

Para celebrá-lo, o jornal A Cidade conversou, numa entrevista exclusiva, com Antônio Alberto Casali, superintendente da Saev Ambiental. Ele falou sobre os trabalhos da autarquia, a qualidade da água do município e os próximos investimentos previstos para sua infraestrutura. Confira abaixo:

No Dia Mundial da Água, Votuporanga tem o que comemorar?

Casali: Há muito a se comemorar. Todos os dias, ininterruptamente, a Saev Ambiental é responsável pelo abastecimento de água aos quase 100 mil habitantes de Votuporanga, produzindo atualmente cerca de 30 milhões de litros de água por dia. São 53 anos de muito trabalho e dedicação.

Para oferecer água tratada com qualidade à população, a Saev Ambiental utiliza-se rigorosamente de padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, normatizado pela portaria 888 de 04 de maio de 2021. São investimentos em equipamentos e laboratórios modernos para as análises de rotina e monitoramento da água produzida. Investe-se também em treinamento dos servidores, que recebem capacitação periódica, assim como investimentos na área de preservação, melhorias e adequações das instalações. A autarquia possui sistemas de automação, bem como, um Plano de Segurança da Água, que possibilitam a gestão da produção com eficiência e segurança do fornecimento contínuo de água com qualidade.

Tanta dedicação faz com que o tratamento de água de Votuporanga seja referência para estudiosos e cidades da região. Por várias vezes, o município foi escolhido pela Abes (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária) para sediar cursos de nível regional.

Como a Saev tem atuado na preservação de nascentes no município?

Casali: A Saev Ambiental desenvolve o programa Vida ao Marinheirinho, considerado o maior programa de recuperação de APPs (Áreas de Preservação Permanente) de córregos e nascentes já desenvolvidos em Votuporanga. Entre as ações já realizadas estão a recuperação de nascentes, plantio de mudas, cercamento de APPs e programas de educação ambiental.

O programa tem seu foco numa área de 2.042,92 hectares, situada a montante da represa de captação do Córrego Marinheirinho, onde estão inseridas 85 propriedades rurais, 37 nascentes e 169,36 hectares de APPs em estágio avançado de degradação. O propósito central do Vida ao Marinheirinho é a restauração e manutenção das nascentes, áreas de recarga e mata ciliar que compõe todo o mosaico, melhorando a qualidade da matriz ambiental onde se encontram inseridas, pequenas propriedades rurais.

Quantos pontos de ligação de água existem e foram ligados nos últimos 12 meses em Votuporanga?

Casali: Atualmente, o total de ligações ativas em Votuporanga é de 42.655. Nos últimos 12 meses a Saev Ambiental realizou 1.156 novas ligações.

Com a interligação dos poços profundos, é possível afirmar que não há mais riscos de racionamento em Votuporanga?

Casali: Com a previsão de interligação do poço Oeste à ETA (Estação de Tratamento de Água), a Saev Ambiental poderá ampliar ainda mais os mecanismos de reorganização no abastecimento de água, como por exemplo, da Zona Norte para a Zona Sul, da Oeste para a Sudeste. Essa nova sistemática garantirá mais tranquilidade no abastecimento de água. Importante ressaltar que, apesar dessa ação ainda não efetivada, Votuporanga não teve racionamento de água.

Quais são os próximos investimentos previstos pela Saev para garantir o abastecimento de Votuporanga com o crescimento da cidade?

Casali: Interligação do Poço Oeste à ETA (Estação de Tratamento de Água), com investimento aproximado de R$ 5 milhões; substituição de tubos camisa no Poço Sudeste - os tubos de camisa são utilizados para recalcar a água do poço para os reservatórios semi-enterradosdo Poço Sudeste - com previsão de investimento de cerca de R$ 1 milhão; aquisição de um conjunto motobomba reserva para as substituições emergenciais dos poços profundos; e substituição de mil metros de adutora do Sistema Norte.

ORIENTAÇÕES PARA O CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA

- Feche bem as torneiras após o uso. Uma torneira aberta gasta três litros de água por minuto;

- Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. Por dia, uma torneira gotejando gasta 46 litros de água; um filete desperdiça de 180 a 750 litros; e uma torneira jorrando gasta de 25 mil a 45 mil litros;

- Desligue o chuveiro para se ensaboar e reabra para se enxaguar;

- Evite banhos demorados. Um chuveiro aberto gasta 60 litros de água em 15 minutos;

- Antes de lavar a louça, remova restos de comida dos pratos e das panelas, ensaboe e só abra a torneira para o enxague;

- Evite lavar as calçadas com mangueira. Elas podem ser varridas;

- Molhe plantas e jardins ao entardecer ou amanhecer. Isso evita a evaporação rápida da água. E utilize regador ao invés de mangueira;

- Evite que as crianças brinquem de tomar banho com mangueira;