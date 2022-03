A Defesa Civil estima que a região possa registrar, nesta quarta-feira (16), de 50 a 80 milímetros de chuvas, que podem ser fortes e seguidas de raios, ventos e granizo

Mais uma vez, há previsão de chuvas fortes, seguidas de raios, ventos e granizo, para cidades da região de Rio Preto, como Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Defesa Civil emitiu um alerta, no começo desta semana, sobre a possibilidade de chuvas fortes e contínuas em cidades do interior de São Paulo – entre elas, as da região de Rio Preto, como Votuporanga. É a segunda vez, em menos de uma semana, que o órgão emite esse alerta para a região.A Defesa Civil estima que a região possa registrar, nesta quarta-feira (16), de 50 a 80 milímetros de chuvas, que podem ser fortes e seguidas de raios, ventos e granizo.Neste caso, o órgão recomenda atenção especial às áreas mais vulneráveis, pois nestes locais há risco de deslizamento de terras e enchentes. Em casos de emergências, os moradores podem ligar para o órgão pelo número 199. Já o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.A previsão para esta quarta-feira (16) em Votuporanga, segundo os institutos meteorológicos, é que o dia seja de sol, mas com aumento de nuvens na parte da manhã, mínima de 19ºC e máxima de 32ºC. Já as pancadas de chuva devem cair sobre a cidade à tarde e à noite (os institutos estimam que há 90%de chance de chover).Curiosamente, a previsão é que os próximos dias - até domingo (20) – sejam exatamente assim. O que varia é a chance de chover – que alterna entre 80% e 90%, dependendo do dia - e as estimativas de mínimas e máximas, que ficam entre 20ºC e 30ºC (confira a previsão completa no final da reportagem).Quarta-feira (16) – 19ºC e 32ºC – 90%Quinta-feira (17) – 21ºC e 33ºC – 80%Sexta-feira (18) – 21ºC e 34ºC – 90%Sábado (19) – 21ºC e 34ºC – 90%Domingo (20) – 24ºC e 34ºC – 80%