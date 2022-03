O pequeno Heitor Raphael, atropelado no centro da cidade no começo de fevereiro, continua internado e vai passar por cirurgia

publicado em 04/03/2022

Um vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra que Heitor Raphael, atropelado no mês passado na cidade, está até brincalhão (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brApós ser atropelado no centro de Votuporanga, no começo de fevereiro, o pequeno Heitor Raphael, de quase dois anos, enfrentou maus bocados. Ele ficou gravemente ferido, foi levado para a Santa Casa e, depois, transferido para o Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto. Lá, o pequeno ficou internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Passados o susto e o sufoco, o menino já apresenta melhoras. Um vídeo, que circulou nas redes sociais, mostra que Heitor está até brincalhão. E “conversadeiro”, conforme contou a sua avó, Arlete Aparecida Campos, em entrevista ao jornal. Ela disse que conseguiu conversar com ele, por chamada de vídeo. Só que, apesar da melhora significativa, o pequeno ainda precisa mais tempo no hospital.Ainda segundo o relato da avó do menino à reportagem, ele vai passar por uma cirurgia que os médicos consideram delicada. “Mas tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Ele vai melhorar, em nome de Jesus”, completou Arlete.Logo depois que Heitor precisou ser transferido para Rio Preto, sua família abriu uma “vaquinha” on-line. O objetivo é conseguir ajuda para que Ariene Aparecida dos Santos, a mãe do menino – que é diarista, mas não trabalha com carteira assinada – consiga pagar suas contas e, assim, cuidar do menino durante a sua recuperação.Após o jornalpublicar uma reportagem sobre a história (e a arrecadação), a quantia superou a meta estabelecida pelo tio do menino, Anderson Aparecido dos Santos, de quem partiu a ideia de lançar a “vaquinha”.“A ‘vaquinha’ tem nos ajudado a ajeitar algumas coisas para a Ariene. E algumas pessoas nos ajudaram de outras formas”, contou Anderson.Quem quiser ajudar a família pode colaborar com a “vaquinha”, seja por meioou por Pix, cuja chave é número para contato do Anderson dos Santos, tio do Heitor: (17) 9 8834-6254.A avó do menino contou à reportagem que a mãe de Heitor estava a caminho para fazer uma das suas faxinas quando o acidente aconteceu. O motorista – que, segundo testemunhas, não conduzia em alta velocidade - parou, ajudou a socorrer o menino e o levou ela para a Santa Casa. Depois de passar por atendimento, ele foi transferido para o Hospital da Criança.No dia, a família do Heitor iniciou uma corrente de oração, nas redes sociais, pela sua recuperação. Centenas de pessoas, das mais variadas denominações religiosas, se engajaram à causa.A família também registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Civil de Votuporanga, para a elucidação dos fatos.