A votuporanguense Maria Aparecida Neves está entre os ganhadores da promoção ‘R$ 2 milhões em prêmios’, que abrange o país todo

publicado em 01/03/2022

Os ganhadores da promoção: o atendente Cleber Eloi e a cliente Maria Aparecida (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO último fim de semana foi feliz para a votuporanguense Maria Aparecida Neves. Isso porque ao comprar na farmácia “Ultra Popular”, que fica na esquina da rua Amazonas com a Mato Grosso, no centro de Votuporanga, ela ganhou um cupom para participar de um sorteio, no qual ela acabou ganhando R$ 10,1 mil (quantia suficiente para comprar uma motocicleta, por exemplo).A moradora da rua Rio Grande não foi a única sortuda a levar prêmios no fim de semana. É que o sorteio também contemplou quem fez a venda para a senhora Maria Aparecida – no caso, o atendente Cleber Eloi, que ganhou R$ 3,7 mil, quantia suficiente para comprar um iPhone, conforme explicou a empresária Kelley Cristina Victorino Costa, uma das donas da farmácia.Os prêmios fazem parte da promoção “R$ 2 milhões em prêmios”, que abrange todas as unidades da rede “Ultra Popular” Brasil a fora. Para ganhar um cupom para o sorteio, o cliente precisa comprar, na farmácia da rede, algum produto que não seja medicamento.Nesta semana, a unidade do centro de Votuporanga dá início a uma nova promoção, chamada “Visita Premiada”, já pensando no Dia das Mães.A empresária Kelley explicou que vai funcionar assim: só de entrar na farmácia, o cliente já terá direito a um cupom – isto é, para essa promoção, o cliente não precisa comprar, apenas entrar no estabelecimento. O prêmio sorteado será uma smart TV de 32 polegadas.