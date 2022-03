A equipe da emissora esteve no Centro de Votuporanga em uma ação especial para valorizar as mulheres da cidade

publicado em 09/03/2022

Foi uma ação especial cheia de alegria, bom-humor e uma justa homenagem às mulheres que precisam ser todos dias valorizadas (Foto: A Cidade)

Da redação

Foi um dia 8 de março especial na programação da rádio. No Dia Internacional da Mulher, celebrado na terça-feira (08), além de uma playlist de músicas dedicadas a elas ao longo de todo o dia, a equipe da emissora esteve no Centro de Votuporanga em uma ação especial para valorizar as mulheres da cidade.O Pedágio das Mulheres contou com toda equipe daem frente a Concha Acústica com muitos presentes, sorteios e animação. Foram entregues mais de 300 rosas as mulheres que passaram pelo local, kits presentes dae muitos sorteios.Dentre os prêmios, um dia de beleza completo na Ochá Spa da Beleza, óculos do Mercadão dos Óculos, pizza da Bella Roma, diversos brindes da loja Mickey e Minnie Presentes e também kits da Drogaria Amarelinha. Centenas de mulheres passaram pelo local e foram agraciados com presentes.A ação especial aconteceu durante toda a manhã e contou também com a participação da Prefeitura de Votuporanga que realizou uma programação especial no local com a presença do prefeito Jorge Seba e da primeira-dama Rose Seba, além de diversos secretários.Foi uma ação especial cheia de alegria, bom-humor e uma justa homenagem às mulheres que precisam ser todos dias valorizadas. A rádioé reconhecida em Votuporanga como a rádio das melhores promoções. Em breve a emissora promete mais novidades.