Entre o dia 15 de fevereiro e quarta-feira (02), Votuporanga registrou 712 casos da doença e ainda tem mais de 600 casos em investigação no momento

publicado em 03/03/2022

Arrastão da dengue passará pelos bairros de Votuporanga a partir de segunda-feira, começando pelo Pozzobon, na zona Norte da cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga iniciará na próxima segunda-feira (07) um arrastão limpeza na prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. A iniciativa foi adotada após um aumento de mais de 167% dos casos de dengue no município em menos de 15 dias, o que tem preocupado a Secretaria da Saúde, que já enfrenta a pandemia da Covid-19.De acordo com um levantamento feito pelo, até quarta-feira (02), 1.136 votuporanguenses foram diagnosticados com a doença e há ainda mais 600 casos em investigação. Para se ter uma ideia sobre o avanço da dengue nos últimos dias, até 15 de fevereiro apenas 424 casos tinham sido confirmados, ou seja, 712 moradores da cidade adoeceram por causa da dengue em 15 dias.De olho nesse cenário e com o intuito de eliminar focos e criadouros que servem para proliferação das larvas do mosquito transmissor da dengue, o arrastão será iniciado no bairro Pozzobon, região Norte e será dividido em duas etapas: uma de panfletagem e carro de som orientando o que pode ou não ser descartado, iniciado já esta semana e depois, na semana seguinte, o próprio serviço de retirada dos materiais.A ação, que será realizada das 7h às 13h e promovida pela Secretaria da Saúde em parceria com as Secretarias de Obras e da Cidade e também com a Saev Ambiental, integra a prestação de serviço que vem sendo intensificada nos últimos meses devido ao aumento significativo de casos no município e, para isso, percorrerá bairros da cidade recolhendo materiais inservíveis.