19/03/2022

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Serginho da Farmácia (PSDB), pautou sete projetos para a sessão ordinária de segunda-feira (21), dentre eles, as duas iniciativas que tratam do reajuste salarial e do vale alimentação dos servidores públicos municipais.As iniciativas, como antecipado pelo, foram protocoladas na última segunda-feira (14) na Câmara e passaram, ao longo da semana, por discussões nas comissões permanentes. A proposta é de um reajuste de 12% no salário (11% de imediato e mais 1% a partir de novembro) e de mais 23% no vale alimentação, que saltaria dos atuais R$ 325 para R$400.O reajuste para os servidores públicos municipais custará R$ 12, milhões a mais para a Prefeitura já em 2022, R$ 16,1 milhões em 2023 e R$ 17,2 milhões em 2024. Já em relação ao vale alimentação o impacto orçamentário-financeiro estimado com os novos valores é de R$1,4 milhão já em 2022, R$1, 9 milhão para 2023 e R$2 milhões para 2024, para a Administração Direta.O pedido inicial dos servidores era de um reajuste de 15%, que seria a soma da inflação mais 3% de aumento real sobre o salário e que as perdas da inflação do período de 2020, que foi de 10,06%, possam ser repostas nos anos subsequentes o que totalizaria um aumento de aproximadamente 26%, além do reajuste no vale alimentação.Após reuniões com representantes da categoria e vereadores, no entanto, chegou-se ao valor proposto, aliado ao compromisso de buscar a reposição das perdas de 2020, levando em consideração também o respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal.Além da revisão geral e anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, os vereadores também irão votar mais quatro projetos de denominações e ruas e próprios públicos, além de um crédito adicional de R$ 115 mil referente às obras de cobertura e instalação da iluminação na Arena Plínio Marin.