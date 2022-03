A iniciativa nasceu de um grupo de memorialistas da cidade, que se juntou para manter viva a história do clube

publicado em 29/03/2022

Osmair Ferrari encabeçou a iniciativa na Câmara que irá erguer o Memorial da Votuporan-guense e eternizar o nome de Fifi; Egmar Marão e Jair Ferreira estiveram na Câmara repre-sentando o grupo

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão ordinária da noite de segunda-feira (28) o projeto de lei de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), que cria o Memorial em homenagem a Associação Atlética Votuporanguense. Em que pese a proposta ter sido enviada pelo prefeito, por meio de uma indicação do vereador Osmair Ferrari (PSDB), a iniciativa nasceu de um grupo de memorialistas da cidade, que se juntou para manter viva a história do clube.

O Memorial, que leva o nome do maior ídolo da história da Votuporanguense, Francisco Santana, o Fifi, deve ser montado na Arena Plínio Marin, por meio de um acervo que já está sendo levantado pelo grupo e também com novos materiais que devem vir da colaboração da população.

O grupo é formado por 38 pessoas que são apaixonadas pela cidade e por sua história. Dentre eles Egmar Marão, que à nossa reportagem disse que este é um momento histórico para a cidade.

“A Associação Atlética Votuporanguense está na mente e no coração de todas as pessoas. É um projeto para a cidade e da cidade. Nós temos um grupo de memorialistas, que foi uma ideia do nosso memorialista, Waldir Petenucci, há cerca de dois anos, e nós trabalhamos nesse projeto, onde em uma parceria com a Prefeitura iremos montar o memorial com todos os equipamentos possíveis e inimagináveis ”, disse ele representando o grupo.

Já Osmair Ferrari, que encabeçou a iniciativa na Câmara, destacou que, além de resgatar a história da Votuporanguense, irá eternizar o nome do ídolo do clube, o Fifi.

“O prefeito deve sancionar o projeto já nos próximos dias e então continuaremos trabalhando em parceria entre o grupo, a Prefeitura e o próprio prefeito, além da população, para resgatar o maior número possível de materiais que contem a nossa história. Esperamos que consigamos tirar isso do papel com a maior brevidade possível para abrir à visitação”, completou o vereador.

A proposta foi aprovada por unanimidade. Agora, será criado um fundo com recursos financeiros sendo que esta captação advinda de contribuições dos representantes do Grupo Memorialistas e da iniciativa privada para a aquisição de todos equipamentos que serão utilizados no projeto, cabendo ao Poder Público a elaboração do projeto, mão de obra, digitalização das doações de fotos, documentos e outros, para a construção do Memorial.