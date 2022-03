O sócio proprietário dos estabelecimentos, Leonardo Liebana, destacou que essa é uma forma de chamar atenção para o momento preocupante

publicado em 05/03/2022

Juntos pela Ucrânia é uma iniciativa inspirada nos bares norte-americanos e tem o objetivo de prestar solidariedade à Ucrânia, vítima dos ataques da Rússia (Foto: Divulgação)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brOs restaurantes Vittorino e Baltazar de Votuporanga decidiram boicotar um drinque clássico do cardápio e rebatizá-lo. Agora o “Moscow Mule” se chama “Kiev Mule”. A iniciativa é inspirada nos bares norte-americanos e tem o objetivo de prestar solidariedade à Ucrânia, vítima dos ataques da Rússia.O Moscow Mule é um dos drinks mais tradicionais do mundo, criado em 1939, o ponto mais característico da bebida é o modo como é apresentada, que toca diretamente na origem do Moscow Mule: em uma caneca de cobre, servida com combinação perfeita de vodca e ginger beer. O sócio proprietário dos estabelecimentos, Leonardo Liebana, explica que a bebida é muito consumida no Brasil, inclusive a mais vendida nos dois bares e como ela é feita à base de vodca com origem russa, a ideia é aderir à campanha de boicote à realidade de Votuporanga.“Somente foi alterado do cardápio o Moscow Mule, em razão do nome. É um drink clássico, mundial, que leva o nome da capital russa. E neste momento, a gente presta nossa homenagem e solidariedade aos ucranianos rebatizando o nome deste drink, como Kiev Mule, que é a capital da Ucrânia”.A ação ganhou apoio de bares do mundo inteiro, alguns governantes dos estados americanos já determinaram que lojas parem de vender a bebida importada da Rússia em solidariedade ao povo ucraniano. Com isso, a vodca feita no país de Vladimir Putin está banida nos estados de Utah, New Hampshire, Ohio e Pensilvânia. Spencer Cox, governador de Utah.A invasão da Ucrânia pelos russos tem gerado todo tipo de reação negativa, Leonardo destaca a importância de aderir e dar visibilidade a causa, já que as consequências serão sentidas em todos os lugares, portanto é fundamental que esse assunto ganhe espaço em discussões políticas e se faça presente na realidade de cada um.“É uma forma de conscientizar as pessoas sobre esse momento e como isso é preocupante para o mundo. Apesar de só envolver dois países, é uma preocupação mundial, então essa é a forma de fazer nossa parte. É uma ação divertida, mas também estamos dando visibilidade a um assunto sério, é uma forma de chamar atenção neste momento tão importante e delicado, de que queremos paz”, afirma.Em 24 de fevereiro, a Rússia iniciou os ataques a Ucrânia, entre as principais razões apontadas, estão: a expansão da Otan pelo Leste Europeu, por um lado, Putin destaca uma possível adesão da Ucrânia à Otan, com aliança militar de 30 países. Por outro lado, os ucranianos veem a guerra como uma tentativa da Rússia de restabelecer a zona de controle e influência da antiga União Soviética, algo visto como desrespeito à soberania.