Com a liberação dos recursos as expectativas dos comerciantes e pessoas que trabalham na Emílio Arroyo Hernandes aumenta para que a obra seja iniciada

publicado em 11/03/2022

Edinaldo Polizeli, Bianca Fernandes de Oliveira e Verônica Drummond querem mais vagas de estacionamento e segurança no trânsito (Foto: A Cidade)

Da redação

Com a liberação dos recursos as expectativas dos comerciantes e pessoas que trabalham na Emílio Arroyo Hernandes aumenta para que a obra seja iniciada. Opercorreu alguns estabelecimentos da avenida na quinta-feira (10) e a principal reivindicação é por mais vagas de estacionamento, um problema crônico que já perdura há anos.É o que relatou o empresário Edinaldo Polizeli, diretor da Polizeli Parafusos. Segundo ele, a luta por vagas já dura mais de 20 anos e a expectativa é de que agora a promessa seja cumprida.“No final da gestão do Carlão (Pignatari) começaram a fazer, mas depois o projeto foi engavetado e ficamos só na promessa. Então é estacionamento, estacionamento e estacionamento. É isso que a gente mais precisa aqui”, disse Polizeli.É o que pensa também a gerente da Unikids, Bianca Fernandes de Oliveira. Ela afirma que a dificuldade de estacionar tem feito alguns clientes desistirem de comprar no estabelecimento.“Nossos clientes reclamam bastante da falta de vagas para estacionar. O fluxo de veículos é muito grande e quando os clientes não acham vaga, a maioria vai embora, pois não tem paciência de ficar rodando muito tempo atrás de vaga”, pontuou.Já Verônica Drummond, funcionária da Look Cosméticos, acredita que além da questão de estacionamentos é necessário um maior foco na segurança do trânsito.“O tráfego aqui é muito grande, principalmente na entrada e saída das empresas, então acredito que precisa de mais semáforos ou algum outro equipamento para dar uma maior segurança, pois acontecem muitos acidentes aqui”, concluiu.Os comerciantes e toda a população da zona Norte terão a oportunidade de opinar no projeto de revitalização em audiências públicas que serão promovidas pela Prefeitura. Ainda não há uma data definida, mas o projeto inicial deve ser finalizado nos próximos meses.