publicado em 01/03/2022

Com o documento, Luciana Braga é reconhecida como uma profissional do Artesanato e as peças que produz, passam a ter maior valor (Foto: Assessoria)

A artesã Luciana Braga recebeu, na manhã de segunda-feira (28), no Centro do Empreendedor, sua Carteira da Sutaco (Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades). Trata-se de um credenciamento fornecido pelo Governo do Estado que a identifica oficialmente como uma profissional do Artesanato.O documento foi entregue a Luciana pelo diretor do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), José Carlos Leme de Oliveira, acompanhado do asessor de gabinete Marcelo Marin Zeitune, representando o Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.O credenciamento faz parte de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. Com o documento, a artesã tem acesso aos serviços prestados pela Sutaco, fato que pode abrir portas para uma ampliação de mercado e auferir mais renda, já que agora ela pode participar de cursos de qualificação e requalificação (seja como aluno ou mesmo como professor), oficinas de aperfeiçoamento e de novas técnicas, além de poder se habilitar para solicitar microcrédito junto ao Banco do Povo.Além disso, a Sutaco oportuniza orientação técnica e jurídica, possibilidade de participação em exposições, destacando-se que o credenciamento permite que o artesão possa vender seus produtos em todo o estado, tanto para empresas públicas e privadas quanto em pontos de venda permanentes, como mercados, feiras, shoppings e eventos.De acordo com José Carlos Leme de Oliveira, para solicitar a carteira, os artesãos devem procurar o CTMO, que é o agente de cooperação da Sutaco, em Votuporanga, quando terão todas as informações necessárias e o passo a passo para tornar-se um profissional do Artesanato, reconhecido em todo o País.A Sutaco tem como missão viabilizar, preservar, incrementar e promover o Artesanato Paulista contribuindo para o desenvolvimento local de modo economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Também é sua missão resgatar as formas tradicionais de expressão do Povo Paulista, o "saber fazer" de pessoas e comunidades das mais diversas características, bem como contribuir para a geração de renda e inclusão econômica das Artesãs e Artesãos Paulistas no mercado.