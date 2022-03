Série de reportagens do A Cidade mobilizou a classe política e evitou que o órgão da agricultura no Estado deixasse o município para ser comandado administrativamente por Jales

publicado em 01/03/2022

Reportagens do A Cidade mobilizaram a classe política local e a Cati vai permanecer como sempre foi em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redação

A Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) vai continuar em Votuporanga. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, neste final de semana, após uma série de reportagens do, que mobilizou a classe política da cidade e evitou que um dos principais órgãos do setor de agricultura no Estado deixasse o município para ser comandado administrativamente por Jales.A mudança fazia parte da reorganização da Secretaria da Agricultura e Abastecimento publicada em 30 de dezembro do ano passado, por meio de um decreto assinado pelo então governador em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB). Pelo decreto, a Cati passaria a ter 15 municípios com sedes regionais e Votuporanga não era mais um deles.A mudança foi tratada com exclusividade em reportagem pulicada em 25 de janeiro. No mesmo dia, tanto o prefeito Jorge Seba (PSDB), como o presidente da Câmara Municipal, Serginho da Farmácia (PSDB) se manifestaram, por meio de notas públicas, lamentando a decisão e pediram a revisão imediata da iniciativa. Seba também pediu o apoio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), para que intervisse junto ao Governo do Estado.No dia seguinte, a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento emitiu uma nota oficial negando o rebaixamento da unidade votuporanguense. Segundo a Pasta, o Escritório de Desenvolvimento Rural da cidade sempre foi como os demais 39 e continuaria sendo. A informação, porém, não convenceu e as autoridades municipais seguiram com o trabalho nos bastidores para que a situação fosse revista, o que aconteceu neste final de semana.Conforme o novo decreto, a Cati volta a ter 40 sedes regionais, dentre elas Votuporanga. A notícia foi comemorada pelo prefeito Jorge Seba, que agradeceu a Carlão pela intervenção em São Paulo.“Logo que fomos informados que a reestruturação ocorreria, entramos em contato com o Governo do Estado e solicitamos que a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral ficasse em Votuporanga, devido a representatividade que a economia agrícola tem para a nossa região. As mais de 1.360 propriedades rurais de Votuporanga, juntas com as da microrregião, se destacam pela diversidade na produção e ajudam a impulsionar o desenvolvimento econômico. O nosso muito obrigado ao deputado Carlão pelo apoio junto ao Governo”, disse o prefeito.Quem também comemorou foi o presidente da Câmara, Serginho da Farmácia, que afirmou que o próximo passo é lutar para melhorar a estrutura da Cati.“Foi uma luta nossa, do prefeito Jorge Seba, com o presidente da Alesp o deputado Carlão Pignatari, agora mantemos a CATI em nossa cidade e o próximo passo é melhorar a sua estrutura física, equipamentos, viaturas e novos servidores que possam ajudar no setor agrícola de nossa região”, completou Serginho.