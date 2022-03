A visita de Vera Lucia Ferreira, presidente da Feapaes-SP, está agendada para as 14h desta sexta-feira (11) e faz parte de um ‘tour’ pela região

publicado em 10/03/2022

No seu ‘tour’ pela região, a presidente da Feapaes-SP, Vera Lucia Ferreira, vai passar pela entidade de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA presidente da Feapaes-SP (Federação das Apaes - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - do Estado de São Paulo), Vera Lucia Ferreira, visitará nesta sexta-feira (11), às 14h, a Apae de Votuporanga.A visita na unidade do município é uma entre as nove programadas em cidades da região. O “tour” começa hoje, às 8h30, pela Apae de Fernandópolis, cidade sede do Conselho administrativo Noroeste Paulista, e se estende até sexta (confira a programação no final desta reportagem). O conselheiro regional Marcelo Ramos Ferreira também participará dos encontros junto à presidente.De acordo com Vera, as visitas são essenciais para o alinhamento das defesas realizadas pelo movimento paulista.“O objetivo das visitas é conhecer a realidade de cada entidade, levar experiências e proporcionar a troca de conhecimento para melhor atender as pessoas com deficiências que são o público do movimento ‘apaeano’. Além disso, esses encontros são fundamentais para alinhar nossas defesas e aproximar as instituições”, explicou.- Fernandópolis: 8h30- Estrela D’Oeste: 10h- Jales: 11h30- Santa Fé do Sul: 13h30- Palmeira D’Oeste: 16h- Indiaporã: 8h30- Riolândia: 11h- Votuporanga: 14h- Nhandeara: 16h(Fonte: Feapaes-SP)