Ação faz parte da celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado na próxima segunda-feira (21)

publicado em 18/03/2022

A Apae, através do serviço de proteção social para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias, realizará o desfile com 28 atendidos (Foto: Redes Sociais/Apae)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brA Apae (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) de Votuporanga realizará na próxima segunda-feira (21), o primeiro desfile ‘Fashion Down’, em celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down.Juntamente ao serviço de proteção social para pessoas com deficiências, idosas e suas famílias, o desfile contará com 28 atendidos entre crianças, adolescentes, jovens e adultos de ambos os sexos. A ação tem a finalidade de valorizar o potencial e o talento das pessoas com Síndrome de Down e enaltecer seu protagonismo.Com a missão de promover articulações referentes a inclusão social e desenvolvimento da pessoa com deficiência, a Apae irá realizar mais uma ação de mobilização da entidade. O evento ocorrerá na Concha Acústica, a partir das 19h30, gratuito e tem indicações para todas as idades.Será um momento de diversão para os alunos e professores da Apae, além da comunidade geral, que poderá acompanhar de perto o trabalho realizado na instituição e prestigiar opções de vestuários.Este dia, comemorado em 21 de março, é uma conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e garantir que elas tenham liberdade e direitos diante da sociedade, além de disseminar informações referentes a essa alteração genética.A Apae de Votuporanga é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não econômicos, com duração indeterminada, tendo sede na Rua Tietê, nº 4860, bairro Parque São Pedro, e foro no município de Votuporanga, estado de São Paulo.