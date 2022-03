Serão entregues mais de R$ 13,4 mil em vales-compras; campanha distribuiu 150 mil cupons

publicado em 23/03/2022

Neste sábado (26), às 10h, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) fará em seu auditório o sorteio de R$ 13,5 mil em prêmios (Foto: Divulgação)

Quem comprou no comércio de Votuporanga entre 4 e 18 de março pode começar a torcer. Neste sábado (26), às 10h, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) fará em seu auditório o sorteio de R$ 13,5 mil em prêmios pela campanha Liquida Votu.Em 15 dias, foram mais de 150 mil cupons distribuídos entre as lojas participantes. Os clientes concorrem a um vale-compras de R$ 10 mil, cinco vales-compras no valor de R$ 500 cada e os atendentes que fizeram a venda aos sortudos também ganharão vales-compras de R$ 150. Os valores poderão ser gastos em compras nos estabelecimentos da cidade.O presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta, avaliou como positiva a campanha. “Nosso maior objetivo foi o de incentivar a venda em nosso comércio numa época do ano sem datas especiais e em que temos a necessidade de renovar o estoque para as próximas estações. Quem vestiu a camisa e soube oferecer descontos e promoções interessantes tiveram resultados positivos”, disse.Vale ressaltar que a ACV está à disposição de comerciantes que desejarem se associar. As formas de contato são pelo WhatsApp (17) 98132-0022 ou (17) 3426-4044.