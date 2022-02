Os cursos vão desde introdução à robótica até marketing digital; inscrições devem ser feitas até dia 25 pela página do programa Novotec

publicado em 22/02/2022

Os cursos são voltados para alunos do Ensino Médio, das Etecs e jovens com Ensino Fundamental completo de até 24 anos (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Etec ‘Frei Arnaldo Maria de Itaporanga’

Senac de Votuporanga

Senai de Votuporanga

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs jovens votuporanguenses que estiverem em busca de qualificação profissional podem aproveitar as 350 vagas que estão abertas no município para cursos gratuitos oferecidos pelo “Novotec Expresso” no contraturno, do governo estadual. Os cursos são voltados para alunos do Ensino Médio, das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e jovens com Ensino Fundamental completo de até 24 anos. As inscrições vão até esta sexta-feira (25) e devem ser realizadasEm Votuporanga, os cursos oferecidos vão desde introdução à robótica até marketing digital, todos presenciais e com certificação, distribuídos entre a Etec “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga” e as unidades do Senac e do Senai no município (confira a relação completa de cursos e vagas no final desta reportagem). São 25 vagas por turma e 120 horas de carga horária, que totalizam um semestre. O início das aulas está previsto para 14 de março.“Com essa qualificação profissional, conseguimos viabilizar mais empregos. Pessoas qualificadas se empoderam e ganham mais condições de empregabilidade em São Paulo”, destacou o governador João Doria (PSDB), na coletiva de imprensa de lançamento do programa.Os interessados não precisam fazer “vestibulinho” nem processo seletivo, basta ter o Ensino Fundamental completo e fazer o cadastro no site do programa. Após se cadastrar, o candidato pode selecionar o município de interesse para verificar quais cursos estão disponíveis e então selecionar uma das opções. Toda a comunicação com os estudantes é feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição.O governo estadual reforçou, na divulgação do “Novotec Expresso”, que o programa tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas e há prioridade aos estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública e das Etecs.Os jovens que se matricularem nos cursos do “Novotec Expresso” e forem alunos do Ensino Médio na rede estadual terão direito de receber um auxílio no valor total de até R$ 600, dividido em quatro parcelas mensais, ao longo do curso.Para receber a bolsa, os jovens elegíveis deverão estar frequentes no curso e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. No caso dos jovens de 14 e 15 anos, será necessário a indicação de um responsável para o pagamento da bolsa e que a renda familiar seja de até três salários-mínimos.O pagamento de até quatro parcelas vai começar em abril e será feito por meio do portal Bolsa do Povo, com cartão do Bolsa do Povo ou voucher, que o aluno usará para sacar num caixa eletrônico.Considerando a região de Rio Preto, o programa oferece quase 1,5 mil vagas para os cursos de qualificação. Já na região de Araçatuba, são 575 vagas.No Estado, são 40 mil vagas, distribuídas entre 38 cursos, nos formatos presencial e remoto, em todas as regiões. Este, inclusive, é o maior número de vagas oferecidas da história do programa, de acordo com o governo estadual.O Novotec é um programa do Governo do Estado de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia em parceria com a Secretaria de Educação, que oferece cursos de habilitação técnica e de qualificação profissional, considerando as demandas do mercado de trabalho, aos jovens paulistas.O Centro Paula Souza é, atualmente, a principal instituição que ministra os cursos e certifica os estudantes. O objetivo, segundo o governo estadual, é expandir o acesso à EPT (Educação Profissional e Técnica) para os estudantes do Ensino Médio, com cursos gratuitos e com a integração da EPT com o Ensino Médio. O governo reitera que a ideia é possibilitar novas opções de futuro para os jovens e facilitar sua inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, a geração de renda.- Ajudante de logística – 25 vagas;- Excel aplicado à área administrativa – 25 vagas;- Introdução à robótica – 25 vagas;- Marketing digital e vendas em redes sociais – 25 vagas;- Computação em nuvem – 25 vagas;- Gestão de pequenos negócios – 25 vagas;- Office 2019 – 25 vagas;- Paisagismo (técnica e projeto) – 25 vagas;- Rotinas de recursos humanos – 25 vagas;- Criação de sites com marketing digital – 25 vagas;- Desenvolvimento de e-commerce – 25 vagas;- Introdução a banco de dados – 25 vagas;- Tecnologia e eletricidade automotiva – 25 vagas;(Fonte: Governo do Estado de SP)