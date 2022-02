Com uma atmosfera sombria e estética de suspense, longa chega dia 1° de março em sessões especiais, no Novo Cine Votuporanga

publicado em 18/02/2022

'The Batman' é dirigido por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson no papel de Bruce Wayne (Foto: Divulgação)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brA contagem regressiva para a pré-estreia de “The Batman”, ou traduzido para o português: O Batman, começou em Votuporanga. Estrelado por Robert Pattinson e dirigido por Matt Reeves, o filme, com uma atmosfera sombria e estética de suspense, chega dia 1° de março em sessões especiais, no Novo Cine Votuporanga.Na trama, em dois anos que protegeu as ruas como O Batman, Bruce Wayne precisa encontrar aliados de confiança, mas por causa da rede de corrupção em Gotham City, o personagem se tornou a personificação de vingança na cidade, causando medo nos criminosos.No Novo Cine Votuporanga, a pré-venda dos ingressos está ocorrendo na bilheteria do cinema e de forma online pelo site Ingresso.com, com sessões dubladas na terça-feira (1) e quarta-feira (2), às 17h e 20h30. Na quinta-feira (3), o filme dublado será exibido às 17h e o legendado às 20h30. Já na sexta-feira (4) e no sábado (5), às sessões dubladas serão transmitidas às 17h e 20h30 e, para encerrar a semana, no domingo (6), às 17h, o filme será dublado e às 20h, legendado.Os ingressos estão sendo vendidos por R$20 a inteira e R$10 a meia entrada, exceto feriados, sextas-feiras e aos fins de semana, que são cobrados R$24 o ingresso inteiro e R$12 a meia entrada. A meia entrada é válida somente para estudantes, crianças com até 12 anos, idosos a parir de 60 anos, funcionários e professores de escolas estaduais e municipais, pessoas com deficiência e um acompanhante, jovens de baixa renda de 15 a 29 anos, funcionários da Santa Casa de Votuporanga, médicos Unimed e clientes Net Rubi (apenas o titular da conta).O lançamento oficial do filme está previsto para o dia 3 de março. O longa também conta com Zöe Kravitz como Mulher-Gato, Paul Dano como Charada, Colin Farrell no papel do Pinguim, Jeffrey Wright como Jim Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Barry Keoghan como Stanley Merkel.Para mais informações, é necessário fazer contato pelo WhatsApp do Novo Cine Votuporanga (17) 99643-4966.