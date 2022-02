Dentre as iniciativas está a regulamentação da transformação digital dos processos legislativos, como antecipado pelo A Cidade

publicado em 15/02/2022

Foram aprovados ainda na sessão de segunda três aberturas de crédito, que totalizam R$ 9,8 milhões (Foto: A Cidade)

Da redação

Além da nova política de desenvolvimento econômico, os vereadores aprovaram mais seis projetos de lei na sessão ordinária de segunda-feira (14), da Câmara Municipal de Votuporanga. Dentre as iniciativas está a regulamentação da transformação digital dos processos legislativos, como antecipado peloCom a aprovação desta iniciativa, as votações serão digitais, por meio de um tablet que foi instalado na mesa de cada vereador. A estimativa é de que, com a mudança, a Câmara economize mais de R$ 40 mil.Foram aprovados ainda na sessão de segunda três aberturas de crédito, que totalizam R$ 9,8 milhões. A primeira é no valor de R$631 mil, que são de recursos vindos do Governo do Estado para adequações e melhorias no Parque da Cultura.A outra abertura de crédito foi de R$ 1,3 milhão, referente ao convênio realizado com a Governo Federal para construção de uma escola no bairro Cidade Jardim. Por fim, foi aprovada ainda a suplementação de R$ 7,8 milhões, que trata de uma regulamentação devido a atualização do plano de contas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.Por fim, os vereadores também aprovaram, em bloco, dois projetos que autorizam a transferência de recursos para entidades assistenciais do município.