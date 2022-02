Segundo o presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (PSDB), apenas uma escola ter período noturno não supre a demanda do município

publicado em 08/02/2022

O presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (PSDB), solicitou que seja oficiado ao presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), para que mais uma escola estadual tenha período noturno (Foto: A Cidade)

Da redação

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Serginho da Farmácia (PSDB), apresentou na sessão de segunda-feira (08) uma indicação solicitando a abertura de mais vagas em período noturno nas escolas da cidade. Segundo o parlamentar, apenas a escola estadual Manoel Lobo oferece atendimento para os alunos em período noturno, o que não estaria suprindo a demanda no município.Serginho solicitou que seja oficiado ao presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), para que interceda junto ao secretário Estadual de Educação, Rossieli Soares, para que viabilizem a disponibilização de mais uma unidade escolar estadual no período noturno para Votuporanga.“Em nosso município, apenas uma unidade escolar estadual está atendendo no período noturno, o que vem gerando diversos transtornos, pois, não está tendo capacidade de atender a demanda de alunos, e muitos estão aguardando vagas para poder dar continuidade nos estudos”, aponta o vereador.Segundo Serginho, existem outras escolas estaduais que possuem estrutura para atender essa demanda de alunos, que precisam estudar no período noturno.