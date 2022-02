Desembargador responsável pelo caso entendeu que não ficou provado que ela teria agido de má-fé nem desviado a dose de vacina

publicado em 17/02/2022

Vídeo com a chamada “vacina de vento” se espalhou por todo Brasil na época; novo julgamento do caso deve ser realizado em breve (Foto: Reprodução)

Da redação

O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sentença do juiz da 1ª Vara Cível de Votuporanga, dr. Reinaldo Moura de Souza, que condenou a técnica de enfermagem, T. S.C.S., por ato de improbidade administrativa, no caso que ficou conhecido como “vacina de vento”. O caso ocorreu em março de 2021, quando a vacinação ainda caminhava lentamente na cidade por conta da falta de imunizantes.Na decisão, o relator responsável pelo caso, Carlos Von Adamek, apontou que, apesar de a vacina realmente não ter sido aplicada, não ficou provado que a acusada agiu com má-fé, nem que ela tenha desviado a dose.“Embora seja incontroverso que não havia líquido na seringa no momento da aplicação da vacina, não está inequivocamente demonstrado que o fato decorreu de conduta dolosa da apelante, sendo-lhe negado o direito a produzir provas em sentido contrário, embora tempestivamente requeridas. Além de não se encontrar na sentença apelada a fundamentação do indeferimento dos pedidos da apelante, implicando violação do CPC, a oitiva das testemunhas arroladas não se apresente inútil ou meramente protelatória, uma vez que o esclarecimento acerca das demais circunstâncias de fato eventual comprovação de suas alegações podem, em tese, autorizar o reconhecimento ou o afastamento do dolo ou da má-fé da sua conduta, ainda que a ausência do líquido da vacina na seringa configura erro grosseiro. A sentença apelada incorreu, portanto, em erro que leva à necessidade de sua anulação”, diz trecho do acórdão.Com base nesse entendimento, o acórdão determina que o processo seja reaberto para que o Ministério Público apresente provas, bem como para que a defesa tenha o direito de indicar testemunhas.Para recordar, a enfermeira foi acusada de forjar a aplicação de uma dose da vacina contra a Covid-19, em 3 de março de 2021, no Consultório Municipal Jerônimo Figueira da Costa Neto, no Jardim Alvorada. Na ocasião, a família da vítima conversou com o A Cidade, com exclusividade, sob a condição de anonimato.As imagens foram feitas pela filha da senhora que recebe a vacina corretamente. Ela é prima do seu Luis, de 78 anos, que foi quem recebeu a “vacina de vento”. Eles contaram que durante o procedimento não perceberam que a seringa estava sem a vacina. Quando ela chegou em casa e foi olhar a filmagem novamente é que percebeu que uma das doses não foi aplicada e que seringa estava vazia.O vídeo da “vacina de vento” viralizou nas redes sociais e a acusada foi demitida por justa causa. Após a sanção administrativa o Ministério Público ingressou com a ação civil pedindo a indenização e a condenação da profissional por ato de improbidade administrativa.Em depoimento à polícia, a técnica de enfermagem disse que pensava ter aplicado a vacina corretamente, mas que cometeu um erro. Ela afirmou que aspirou com a seringa o líquido do frasco do imunizante. A técnica, no entanto, disse acreditar que, no momento em que deixou a seringa em uma vasilha sobre o capô do carro, deve ter, por descuido, esbarrado e, assim, o líquido se perdeu.A profissional disse ainda que estava muito nervosa no dia dos fatos, pois, momento antes, pais que haviam levado uma criança para tomar vacina haviam dito, em tom agressivo, que, se o imunizante provocasse alguma reação alérgica, eles iriam atrás dela até no inferno. "Esse episódio me deixou muito abalada e chorosa."