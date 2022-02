A plateia da Câmara de Votuporanga foi tomada por servidores públicos municipais, que reivindicam melhores salários

publicado em 22/02/2022

Com faixas nas mãos, servidores públicos municipais participaram da sessão de ontem cobrando um reajuste de 15% no salário (Foto: A Cidade)

Da redação

A sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (21) foi marcada pela presença de servidores públicos municipais. Reunidos pelo sindicato da categoria e com faixas em mãos, eles apresentaram aos vereadores uma carta com as reivindicações de reajuste salarial para 2022, ao passo em que a Prefeitura afirma já estar em diálogo com o sindicato e que o dissídio sairá em março.No documento, os servidores solicitam um reajuste de 15%, que seria a soma de 12% da inflação mais 3% de aumento real sobre o salário, além de um aumento no vale alimentação que, conforme o sindicato, estaria defasado em mais de 50%, a inclusão do vale alimentação no estatuto dos servidores públicos municipais e que as perdas da inflação do período de 2020, que foi de 10,06%, possam ser repostas nos anos subsequentes, acrescido das inflações dos períodos subsequentes de cada ano, o que totalizaria um reajuste de aproximadamente 26%.A carta foi lida pelos vereadores durante a sessão e recebeu o apoio da maioria dos parlamentares, que defendeu um reajuste acima de 20% neste ano.Procurada, a Prefeitura de Votuporanga afirmou que, conforme previsto em lei, o dissídio de seus servidores será em março.“O governo segue as discussões com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga, com reunião já agendada para esta semana, com o objetivo de continuar com o diálogo que vem ocorrendo, com foco na valorização dos servidores e também do cumprimento da responsabilidade fiscal”, disse a Administração Municipal, em nota.