Anúncio foi feito ontem pelo vice-governador em evento realizado em São José do Rio Preto; modernização pode garantir voos comerciais

publicado em 05/02/2022

O vice-governador Rodrigo Garcia assinou ontem o autorizo para a concessão do aeroporto de Votuporanga à iniciativa privada (Foto: Assessoria)

Da redação

O vice-governador Rodrigo Garcia assinou ontem o autorizo que permite a celebração do contrato de concessão entre a Secretaria de Logística e Transportes, a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e o Consórcio Aeroportos Paulista, para a administração e operação do Bloco Noroeste de aeroportos regionais do Estado. Esse bloco, encabeçado pelo aeroporto de São José do Rio Preto, também contempla o Aeroporto Domingos Pignatari, de Votuporanga.A partir da assinatura do contrato, prevista para os próximos dias, o aeroporto será transferido para a gestão da iniciativa privada e a Artesp passará a supervisionar a operação. O investimento no bloco será de R$ 181,2 milhões, dos quais R$ 7,1 milhões são para Votuporanga.“Se faz concessão pensando na sociedade, para que ela seja mais bem atendida no serviço público. Se faz concessão pensando em otimizar o recurso público, para que ele seja investido em outro lugar. Os aeroportos sintetizam muito bem o que é uma concessão do serviço público. São Paulo gastava, até o ano passado, mais de R$ 80 milhões na manutenção dos aeroportos e, a partir deste ano, vai gastar zero. Esses R$ 80 milhões vão ser investidos naquilo que é importante para as pessoas e é indelegável para o Poder Público, que é a Saúde, a Educação e a Segurança Pública”, afirmou o vice-governador Rodrigo Garcia.O consórcio que administrará o aeroporto de Votuporanga é composto pelas empresas Socicam e Dix Empreendimentos. Juntas, elas já administram 17 aeroportos em todo país, chegando agora ao total de 28. As empresas deverão fazer aportes para modernização do aeroporto local já na primeira fase da concessão, nos primeiros quatro anos.“Concluímos mais um grande projeto do Governo de São Paulo. O capital privado ampliará a capacidade dos 22 aeroportos, aumentando a oferta de voos e incrementando a demanda pelo turismo - demandas extremamente importantes para a economia de São Paulo e do País”, explica o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.Em entrevista ao A Cidade, o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano, disse que a concessão deve garantir que, enfim, voos comerciais decolem de Votuporanga.“Com certeza [teremos voos comerciais], exatamente por isso que estamos fazendo a concessão dos aeroportos. A iniciativa privada, com os investimentos, vai deixar o aeroporto muito mais atrativo para poder negociar com as companhias aéreas novos roteiros, novos voos e horários. A região de Votuporanga é um polo de grande atratividade, o aeroporto tem todas as condições e com alguns investimentos se qualificará para receber voos comerciais”, concluiu.O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), participou da assinatura e disse, em seu discurso, que a concessão significa uma virada de chave para o desenvolvimento regional e do turismo na região. Ele acredita que o aeroporto de Rio Preto deve se tornar internacional.“São Paulo tem feito o dever de casa, e as concessões são exemplo disso. O aeroporto de São José do Rio Preto entrou no programa de concessões com boas chances de se tornar um aeroporto internacional. É um momento histórico para a população. Essa iniciativa vai gerar empregos e renda para diversas famílias de Rio Preto e região. Com isso, a roda da economia vai girar, beneficiando milhares de pessoas. É assim que São Paulo cresce e continua se desenvolvendo”, finalizou Carlão.