A parlamentar também disse que a sigla terá candidato ao governo do Estado, além do ex-juiz Sérgio Moro, que disputará à presidência da República

publicado em 03/02/2022

A deputada federal, Renata Abreu, visitou Votuporanga e lançou a pré-candidatura de Chandelly Protetor a deputado estadual (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga recebeu na manhã de quarta-feira (02) a visita da deputada federal e presidente nacional Podemos, Renata Abreu. A parlamentar se reuniu com partidários da cidade e da região na Câmara Municipal, e anunciou a pré-candidatura do vereador Chandelly Protetor a deputado estadual pela sigla que, segundo ela, terá candidato ao governo do Estado, além do ex-juiz Sérgio Moro, que disputará à presidência da República.Renata Abreu tem investido (tanto em emendas como em capital político) na cidade e viu seu partido, até então considerado nanico, conquistar uma das maiores bancadas na Câmara (Chandelly, Jezebel Silva e Professor Djalma). Esse crescimento chamou a atenção da deputada, que já tem planos maiores para o município.“Votuporanga é uma cidade que nos encanta pelo acolhimento, pela beleza da cidade, uma cidade que, sem dúvidas, representa muito o que é o Brasil, povo muito acolhedor e nós fizemos questão de fazer uma construção muito forte e muito sólida na cidade. São três vereadores aqui, pessoas que tem compromisso com a região e temos já milhões investidos somente em Votuporanga”, disse a liderança nacional do partido em entrevista aoSão nesses planos maiores que estra a pré-candidatura de Chandelly. Ele foi o vereador mais votado das últimas eleições na cidade, com 2.521 votos, e já chegou a disputar uma cadeira na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), em 2018, quando conquistou 5.059 sufrágios.“Nós estamos trabalhando na construção das chapas e, naturalmente vendo toda nossa base aqui que quer ser candidato, temos o vereador Chandelly para deputado estadual e daremos todo apoio, temos também o Marcos [Marcão da Ema] de Santa Fé, que quer ser candidato a deputado federal, então nós estamos trabalhando para oferecer à população alternativas, porque um deputado da região, sem dúvidas, agrega ainda mais recursos para todos e é muito bom para todos os cidadãos”, complementou a parlamentar.Além da expressiva votação em Votuporanga, Chandelly tem ao seu lado a causa animal. Seu trabalho na área lhe rendeu contatos em diversas cidades do Estado e ele ainda deve emplacar uma dobradinha com o deputado estadual Delegado Bruno Lima (PSL) que, neste ano, deve galgar uma vaga na Câmara Federal. Com o delegado de saída PSL, a dobrada da causa animal parece mais próxima.