São 42 vagas distribuídas entre os cursos: coral juvenil, iniciação musical, percussão e violão

publicado em 22/02/2022

As atividades são sempre desenvolvidas em grupos, todos fazem parte de uma equipe que passam pelos mesmos desafios e aprendizados (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brAs inscrições para o projeto “Guri” seguem abertas em Votuporanga. Os interessados em participar do programa, mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de Paulo têm até o dia 4 de março para fazer as matriculas.As inscrições iniciaram no dia 7 de fevereiro. Em Votuporanga são 42 vagas distribuídas entre os cursos: coral juvenil, iniciação musical, percussão, violão; as aulas são direcionadas para crianças de seis anos a jovens com 18 anos incompletos e não é preciso com que o aluno tenha conhecimento prévio, nem possua algum instrumentoPara realizar as inscrições, é necessário que os interessados compareçam no polo do projeto, localizado na Avenida Conde Francisco Mataraz, n° 1965, Jardim das Palmeira, para mais informações, entrar em contato pelo telefone (17) 3422-8895 ou pelo e-mail da instituição (polo.votuporanga@gurionline.com.br).O projeto “Guri” é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical. Ao realizar a matrícula, os alunos deverão optar pelo aprendizado de um instrumento musical, nas aulas são trabalhados os mais variados gêneros musicais desde músicas eruditas até canções folclóricas.As atividades são sempre desenvolvidas em grupos, todos fazem parte de uma equipe que passam pelos mesmos desafios e aprendizados. As apresentações realizadas pelos alunos em eventos, são frutos de dedicação e esforço, para os jovens, participar do Projeto Guri significa unir aprendizado e satisfação.