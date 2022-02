Centros esportivos foram conquistados pelo prefeito Jorge Seba por intermédio do presidente Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari (PSDB)

publicado em 11/02/2022

A primeira região a ser preparada para receber uma Areninha foi a zona Norte, onde o equipamento será instalado no Residencial Belas Águas (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal de Obras, iniciou na quinta-feira (10) o preparo das áreas que receberão as Areninhas Esportivas conquistadas pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), junto ao Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB). Os centros esportivos serão instalados nos quatro cantos da cidade e no distrito de Simonsen.A primeira área a receber a terraplanagem está sendo a do Jardim Residencial Belas Águas, na rua Felício Marão, zona Norte do município. Outras quatro áreas também serão beneficiadas nos bairros São Cosme (zona Leste - Guaraparés), Estação (zona Sul - Av. Prestes Maia), Pacaembu (zona Oeste - Av. Projetada 8) e no distrito Simonsen (Rua Rui Barbosa).As Areninhas são espaços compostos por campo de futebol society e quadra de basquete 3×3, equipados com iluminação de LED e arquibancada. Para o prefeito Jorge Seba, essas estruturas têm como objetivo incentivar ainda mais a prática esportiva nas comunidades.“É uma área de lazer para que as crianças fiquem ali brincando e se divertindo, longe dos perigos das ruas. Junto com a Câmara, escolhemos os melhores locais e as espalhamos por todas as regiões da cidade para que toda a população possa usufruir deste benefício”, disse Seba.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destacou a importância de estruturas como essas nos bairros. “Sabemos que o esporte é transformador e quando oferecemos alternativas para as nossas crianças e jovens dentro do esporte, estamos ocupando o tempo delas com algo bom”, finalizou.Cada instalação tem investimento de R$ 315 mil de recursos do Governo de São Paulo em novos espaços esportivos. Em parceria com a Prefeitura de Votuporanga (que disponibiliza o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica), a pasta implanta a “Areninha” em até 15 dias após o início das obras.