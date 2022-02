As reuniões serão realizadas a partir das 14h30, na Câmara Municipal

publicado em 22/02/2022

As audiências públicas, que serãor realizadas na Câmara, vão discutir os Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal e também da Saúde (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga programou para esta terça-feira (22) uma série de audiências públicas para a discussão dos Relatórios de Execução Orçamentária e Gestão Fiscal e também da Saúde. As reuniões serão realizadas a partir das 14h30, na Câmara Municipal.A primeira audiência será para a apreciação do Relatório da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal correspondente ao 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2021. Trata-se de uma determinação da Lei Orgânica do Município.Em seguida, às 15h, será realizada a apreciação do Relatório da Execução Orçamentária da Saúde correspondente ao 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2021, bem como uma prestação de contas das atividades desenvolvidas pela secretaria.As audiências públicas poderão ser acompanhadas pelo