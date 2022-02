Ao todo, 21 pessoas foram nomeadas e 43 aprovados foram convocados

publicado em 04/02/2022

A Prefeitura de Votuporanga nomeou e convocou os aprovados em cinco concursos públicos e um processo seletivo nesta semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

PEB I

Educador Infantil

Agente Operacional VII – Direção Veicular

Assistente Social I

Agente Operacional VII – Cuidador Social

Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II

Agente Operacional I – Serviços Gerais (feminino)

Técnico do Executivo XI – Administração Geral II

Agente Operacional I – Serviços Gerais (feminino)

Professor da Educação Básica I

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga nomeou e convocou os aprovados em cinco concursos públicos e um processo seletivo nesta semana. Ao todo, 21 pessoas foram nomeadas e 43 aprovados foram convocados (confira a relação completa no final desta reportagem).Os decretos com os nomes dos aprovados foram publicados numa edição extra – a edição 1562A - do Diário Oficial do Município. Já os editais de convocação saíram na edição de ontem – a 1565 - da publicação. Ambas as edições podem ser acessadas no, por meio do botão “Diário Oficial”, que fica na área “Serviços ao Cidadão”, na home do portal.Os editais de nomeação dos aprovados servem apenas para os candidatos saberem que passaram nos concursos públicos que participaram. Já aqueles cujos nomes constaram nos editais de convocação devem ir até o Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, que fica na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº3112, com os documentos necessários para aceitar a vaga e fazer o exame médico admissional.A relação de documentos para admissão está disponível no site da Prefeitura, em “Concursos Públicos”, que fica na área “Serviços ao Cidadão”, na home do portal. Após selecionar este botão, o candidato precisa clicar em “Concurso Público – Documentos necessários admissão concurso” e acessar o arquivo “Documentos necessários para admissão concurso”.Concursos públicosNomeados:Concurso público 002/2017Catia Regina Medeiros da SilvaCristiane LeitnerElena Francisco de Souza da FonsecaMonaliza Evangelista Trevelato DiasRosicler Gonçalves VitaThayse Romano Salgado de OliveiraValeria Olímpio Dinato Ribeiro PereiraConcurso público 001/2019Alexandra Carvalho PontesAna Carolina Zocal CardosoDebora de Aro SouzaGabriella Barbosa Alves da SilvaLaís Barbosa Ramos MarquesSonia Maria Gonçalves AmentaVeronica Crepaldi SilvaConcurso público 002/2019Eder Dantas da SilvaEladio Pereira da Costa PistoriRafael da Costa e Silva GravassaTiago Aparecido Canaza de SouzaVagner Donizete FidelesConcurso público 003/2017Ana Paula CerantolaMariana Gato da SilvaConvocados:Concurso público 002/2019Fernanda Cristina Silva de MattosJuliana Smith GalloJulicia Cristina de SouzaMarcia Aparecida do NascimentoDenise Aparecida Pires de OliveiraEnis Farias da SilvaMarcia Pereira FariaMilena Mafra TeodoroSolange Carvalho NogueiraConcurso público 001/2017Augusto Frank SavaziFabio Pantano do CarmoFarid Sallum NetoLuciano Cesar CasaleConcurso público 003/2017Cristiani Beatriz Neves GarciaDenise Aparecida Pires de OliveiraGeisibel Luiza do CarmoJoelma Rosa Teixeira de GodoiKeyla TrevisanVanessa Luciana Laranjeira de OliveiraProcesso seletivoConvocados:Processo seletivo 001/2019Adriana Ferreira Costa GallettiAna Paula FransakBeatriz Bernardo da FonsecaCariza de Fatima Pereira SantosCelma Cristina FernandesDivino Antonio da Silva FilhoElis Regina Gomes da SilvaFlavia Simões RibeiroGrasiely Martins Silveira de JesusIsabela Alves ChiquettoJosiane Bosquese LinharesLarissa Sivieri BonfimLetícia Mayra de Jesus BetinMárcia Francisca LemesMarcia Regina de Oliveira SilvaMaria Helena FoschiMaria Isabel Martinez Guerreiro ArelianoMary Izabel de Souza TerraMicheli Regina de AssisRosângela de Fátima Pereira MarcolinoRosimeire dos Santos LocatelliSonia de Oliveira MendesTais Cristianotti do CarmoTamiris Fernanda Vieira do Nascimento(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)