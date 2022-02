Ideia do ‘Emprega Votu’ é ser uma plataforma tanto para quem procura emprego quanto para quem procura por novos funcionários

publicado em 15/02/2022

O prefeito Jorge Seba adiantou os principais pontos sobre o ‘Emprega Votu’ em entrevista exclusiva à rádio Cidade FM (A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPara quem está procurando emprego, vem aí mais uma ferramenta para auxiliar essa tarefa. A Prefeitura de Votuporanga lança, nesta terça-feira (15), o “Emprega Votu”, um sistema on-line para cadastro de currículos, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O lançamento acontece às 10h, no auditório do Parque da Cultura.A ideia do sistema é ser uma plataforma tanto para quem procura emprego quanto para quem procura por novos funcionários, conforme adiantou o prefeito Jorge Seba (PSDB), em entrevista à“É uma ferramenta que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico criou para que a gente possa fazer essa comunicação entre quem precisa de emprego e quem dispõe do emprego ou está procurando alguém para empregar”, disse o prefeito.Os detalhes sobre a plataforma serão divulgados nesta terça, mas o prefeito adiantou os principais pontos sobre como ela vai funcionar.“É um sistema para as pessoas que queiram saber que tipo de emprego querem, [além de] que tipo de salário, área, empresa etc. Lá, terão filtros que vão direcionar [a busca]. E as próprias empresas, depois, podem selecionar diretamente essas pessoas. Quem cadastra o currículo encontra, também, um painel de vagas. Quem está contratando consegue fazer uma busca completa [de candidatos] por experiência, escolaridade, bairro e interesses. Isso facilita o processo de contratação”, explicou Seba.O prefeito também contou que o sistema já tem quase dois mil currículos cadastrados e dezenas de vagas disponíveis, apesar de estar “rodando” há pouco tempo, numa fase que classificou como “praticamente experimental”.“Essa iniciativa busca incentivar a contratação, já que facilita e agiliza todo esse processo. Essa é uma das ações geradas a partir das discussões do comitê de retomada econômica, que reúne diversos setores da nossa economia. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que conseguiu ter essa sensibilidade e está trazendo essa excelente ferramenta. A gente pode ter muito emprego sendo resolvido e muito empregador conseguindo buscar aquele trabalhador necessário naquele momento”, finalizou Jorge Seba.