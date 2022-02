Só neste ano, até o momento, foram convocados 100 candidatos, sendo 76% para as áreas da Saúde e da Educação

publicado em 14/02/2022

As áreas que tiveram maior número de contratações, até o momento, são as prioritárias Educação e Saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Desde quando o Brasil começou a viver a pandemia de Covid-19, a Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020 entrou em vigência para, entre outros objetivos, frear os gastos dos órgãos públicos com pessoal. Durante o período de vigência desta lei, foram convocados apenas servidores para substituição em situações de vacância de cargos existentes. Diante disso, todos os concursos públicos tiveram seus prazos paralisados.Passado esse prazo, a Prefeitura de Votuporanga voltou a convocar servidores que haviam sido aprovados em concursos públicos vigentes e, com isso, oferecer mais agilidade nos serviços públicos prestados. Só neste ano de 2022, até o momento, 100 novos servidores foram convocados sendo 76% para as áreas da Saúde e da Educação. No ano passado, foram convocados 238 candidatos em situações emergenciais ou de vacância, totalizando 338 candidatos convocados.As áreas que tiveram maior número de contratações, até o momento, são as prioritárias Educação e Saúde. Entre professores, educadores, técnicos de desenvolvimento infantil e intérprete de libras foram 201. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, dentistas, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias somam 63; administrativos, 24; serviços gerais, 27; entre outros.