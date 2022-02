Conselheiros assumem mandato para o biênio 2022 a 2024; secretário de Direitos Humanos relembrou Cidinha Madrid, que foi presidente e atuou nas ações e políticas públicas em prol das pessoas com deficiência

publicado em 28/02/2022

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, aproveitou a oportunidade para homenagear Maria Madalena Moto Madrid, conhecida popularmente como Cidinha Madrid, que foi uma das fundadoras do CMPcD e conselheira ativa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMPcD) empossou os novos membros que irão compor o biênio 2022 a 2024. O conselho é formado por pessoas do poder público e sociedade civil e está vinculado à Secretaria de Direitos Humanos.A cerimônia de posse foi realizada no último dia 23, no auditório da Secretaria da Cidade, e contou com a presença do prefeito Jorge Seba, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, e do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira. A mesa diretora ficou formada da seguinte maneira: Eloi Novaes Marques, presidente; Dirceu Liévana de Camargo, vice-presidente; William Oliveira Rocha, 1.º secretário; e Abigail Lagoin de Oliveira, 2ª secretária.O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, aproveitou a oportunidade para homenagear Maria Madalena Moto Madrid, conhecida popularmente como Cidinha Madrid, que foi uma das fundadoras do CMPcD e conselheira ativa."Cidinha estará para sempre em nossos corações. É inegável sua luta, seu empenho em todos os sentidos para as pessoas com deficiência. Ela vivia na pele os desafios vividos pela deficiência, lutava por todos", disse. O secretário ainda acrescentou que Cidinhafoi também articuladora para a conquista do curso de capacitação gratuita "ABC da Pessoa com Deficiência", com verba destinada de R$ 100 mil pelo deputado federal General Peternelli. Podem participar educadores, profissionais envolvidos na área, PCD, familiares que possuem PCD e população em geral. As inscrições seguem até esta segunda-feira (28/2) e podem ser feitas em: https://forms.gle/RmxDvkcc8zCbtYH36. Emerson Pereira acrescentou ainda que em todas as posses dos conselhos lotados na pasta o prefeito Jorge Seba e a primeira-dama Rose Seba estiveram presentes. Em sua opinião, a presença do poder público vem a somar e dar suporte para as ações. "Hoje vemos uma administração unida, os servidores também engajados. Todos os dias vemos o poder público envolvido com a população", disse.O prefeito Jorge Seba destacou ainda que o Conselho é de extrema importância para dar direcionamento nas políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. "Este é um Conselho formado por pessoas engajadas, motivadas e com muita vontade de trabalhar em prol dos que tanto precisam", falou.