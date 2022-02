Tema que gerou polêmica nos últimos dias ganhou mais um capítulo, após a proibição ser descumprida e promotora exigir fiscalização

publicado em 12/02/2022

A questão virou tema de polêmica nos últimos dias após a instalação de placas, por determinação do MP, proibindo o tráfego de ciclistas (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Um tema que já tem gerado polêmica nos últimos dias ganhou um novo capítulo nesta semana: a proibição do tráfego de ciclistas e pedestres pela vicinal Adriano Pedro Assi, a conhecida “Estrada do 27”. Mesmo após a Prefeitura fixar placas na via indicando a proibição, por determinação do Ministério Público, a ordem não tem sido cumprida e a promotora responsável pelo caso solicitou o empenho de força policial na fiscalização do local.O ofício é assinado pela promotora Ana Lúcia Biazzi Pereira F. Silva. No documento, ela afirma que a população continua a utilizar a via indevidamente.“Tendo em vista a notícia de que, apesar de terem sido instaladas placas de advertência da proibição de circulação de pedestres e ciclistas na estrada vicinal que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, a população continua a utilizar a via indevidamente para atividades de lazer, oficie-se ao município, a fim de que intensifique a fiscalização no local, por meio da guarda de trânsito e à Polícia Militar, solicitando patrulhamento no local”, diz o ofício.A proibição se deu após o Ministério Público receber uma denúncia anônima, via ouvidoria, sobre o grande número de ciclistas e pedestres que trafegam diariamente pela via. Diante da reclamação, o MP determinou que a Prefeitura adotasse medidas “para coibir "tal prática que é arriscada para todos os que circulam pela via pública".“O denunciante aponta o grande número de veículos e caminhões que passam pelo local e o fato de que ciclistas e pedestres trafegam no meio da rua, pois no local não há acostamento, colocando em risco a segurança de todos”, diz trecho da recomendação.Após ser oficiada, a Prefeitura instalou placas no local indicando a proibição do tráfego, o que gerou a revolta de muitos ciclistas, que, inclusive, haviam programado uma manifestação na vicinal para hoje, às 15h.Na sexta-feira (11), aliás, alguns representantes dos grupos de ciclistas de Votuporanga se reuniram com secretários municipais e o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), para discutir a situação. Durante o encontro ficou acordado que o município retomaria o diálogo com o MP sobre a situação, até que as obras de construção da ciclovia no local sejam concluídas.Enquanto isso, Jura encaminhou um ofício à Prefeitura indicando como alternativa a terraplanagem toda a extensão do acostamento da vicinal Adriano Pedro Assi, com largura suficiente para a prática da modalidade.