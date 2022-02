Entre os palestrantes do evento estavam os advogados votuporanguenses Jeronimo Figueira da Costa Filho e Leandro Vinicius Conceição

publicado em 11/02/2022

Os advogados votuporanguenses Jeronimo Figueira da Costa Filho e Leandro Vinicius Conceição palestraram em evento na Alesp (Fotos: Arquivo pessoal/A Cidade)

O Instituto do Legislativo Paulista iniciou o mês de fevereiro com o evento de capacitação "Processos Legislativos e Comunicação Política", que apresentou a gestores e agentes públicos, formas de aprimoramento de comunicação com a população. Dentre os palestrantes estavam os advogados votuporanguenses Jeronimo Figueira da Costa Filho e Leandro Vinicius Conceição.Em dois encontros virtuais nos dias 2 e 9 de fevereiro, prefeitos, parlamentares, assessores e cidadãos interessados na temática receberam palestras sobre redação técnica para compreensão do processo político e uso de modelos digitais para o compartilhamento de informações relevantes.O evento foi promovido pela Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida pelo deputado Carlão Pignatari (PSDB) e o Instituto de Estudos Legislativos daquele órgão dirigido pela Dra Karina Conceição.Os votuporanguenses palestraram sobre “Capacitação Técnica em Processo Legislativo” (com dr. Leandro Vinicius Conceição) e “Comissão Parlamentar de Inquérito” (com dr. Jeronimo Figueira da Costa Filho”).O evento foi virtual e teve o acompanhamento possível de todas as Câmaras Municipais do Estado e de todo o país.