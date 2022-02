Interessados devem se inscrever até o dia 9 de fevereiro, das 13h às 18h, na unidade do Senac; curso será de 14 de fevereiro a 12 de maio

publicado em 02/02/2022

Interessados em mais informações podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (17) 3406-1488 ou com o Senac Votuporanga (17) 3426-6700 (Foto: Reprodução)

As inscrições para o curso "Modelista de Malharia" seguem abertas. A capacitação é voltada a quem deseja ingressar no mercado de trabalho. O curso será ofertado gratuitamente por meio da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, através do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" (CTMO), com o Senac Votuporanga. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro, das 13h às 18h, na unidade do Senac, que está localizada na rua Guaporé nº 3221, bairro Nova Boa Vista.A capacitação, que faz parte do Programa Senac Gratuidade, possui 20 vagas abertas e será realizada no CTMO de segunda a quinta-feira, com previsão de início no dia 14 de fevereiro e término em 12 de maio, no período vespertino das 13h às 17h.Interessados em mais informações podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (17) 3406-1488 ou com o Senac Votuporanga (17) 3426-6700.