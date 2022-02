O ponto de encontro regional será a Praça São Bento, de onde as motos devem partir

publicado em 23/02/2022

Um grupo de motociclistas de Votuporanga e região irá se juntar à motociata de Bolsonaro; até camisetas já foram confeccionadas (Foto: Divulgação)

Da redação

Um grupo de motociclistas de Votuporanga e de outras cidades da região deve sair em comboio nesta quinta-feira (24), às 6h, para se juntar à motociata organizada em São José do Rio Preto para recepcionar o presidente Jair Bolsonaro (PL). O ponto de encontro regional será a Praça São Bento, de onde as motos devem partir com direito a carro de apoio, em casos de incidentes mecânicos.Para participar não é necessário nenhum tipo de inscrição, basta comparecer à praça e se juntar ao grupo. Algumas camisetas foram confeccionadas e serão distribuídas entre os integrantes.A expectativa é de que mais de 20 mil motocicletas de toda a região participem do ato, que está programado para iniciar às 8h com concentração na avenida João Batista Vetorasso, ao lado da Cidade da Criança, em Rio Preto.Bolsonaro estará em Rio Preto para a inauguração das obras na BR-153, que foi duplicada. A obra teve início em 2016 e contou com um investimento estimado em mais de R$ 300 milhões. A inauguração está prevista para às 10h30 e, para tal, um grande palco está sendo montado para o evento ao lado da base da Polícia Rodoviária Federal, às margens da rodovia.A agenda oficial do presidente ainda não prevê a participação dele na motociata, mas apoiadores e organizadores do evento já teriam até se reunido com o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), para definir o trajeto, que ainda não foi divulgado, por questões de segurança.Antes da chegada de Bolsonaro, quem desembarca em Rio Preto é o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pré-candidato do presidente ao Governo do Estado. Tarcísio também veio à região para a inauguração da BR-153, mas antes participa de uma série de compromissos políticos em uma agenda que visa fortalecer o seu nome para as eleições.Dentre os compromissos do ministro está a participação em um encontro promovido pelo Lide Noroeste Paulista, onde ele deve apresentar suas propostas de governo a um grupo de empresários da região. Antes dele, o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro (Podemos), também se reuniu com os empresários do Lide.