O parlamentar, que tem laços familiares com o município, destacou a aprovação de pelo menos dez projetos de sua autoria

publicado em 12/02/2022

O General Peternelli esteve na Cidade FM para falar sobre os trabalhos realizados na Câmara dos Deputados (Foto: A Cidade)

Da redação

Em visita a Votuporanga, o deputado federal, General Peternelli, que está na cidade para uma agenda com prefeitos da região no IFSP (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo) passou, na sexta-feira (11), pelapara uma prestação de contas sobre sua atuação em Brasília. O parlamentar, que tem laços familiares com o município, destacou a aprovação de pelo menos dez projetos de sua autoria, além da atuação em defesa da população.Dentre as iniciativas travadas por ele na Câmara dos Deputados, está a proposta de criação do “Número Único” para todos os cidadãos brasileiros. Ele ainda mencionou a luta para a ampliação do número de exames no chamado “Teste do Pezinho”.“Nós conseguimos aprovar mais de dez projetos, que julgamos importantes para o cidadão brasileiro, desde coisas simples como é o ‘Número Único’, hoje as crianças com menos de seis anos já trazem na certidão, o CPF, o que prevê a padronização com o número da identidade, título de eleito, CNH, Carteira de Trabalho, entre outros”, disse o deputado.O Teste do Pezinho é um projeto em que o deputado foi um dos autores, entre 40 parlamentares. “O projeto foi aprovado e sancionado, o Ministério da Saúde apresenta uma parte gradativa, que tem o intuito de evitar e identificar determinadas doenças, que vai permitir que as pessoas tenham saúde e melhor condição de vida”, completou.Para ele, porém, um mandato de deputado não está ligado apenas à aprovação de projetos e destinação de emendas, mas também na defesa dos interesses da população. Nesse quesito ele destacou, por exemplo, sua atuação na conquista de uma rota mais segura no chamado “Caminho da Fé”, para os romeiros que todos os anos peregrinam até a cidade de Aparecida, onde fica o santuário da padroeira do Brasil.“Foi a concessão da rodovia, nesse aspecto incluiu entre as melhorias que precisavam ser realizadas foi colocado o Caminho da Fé. Esse projeto prevê que a concessionária realize uma faixa para pedestres e ciclistas, afastado das faixas para os veículos, fazendo com que se tenha muito mais segurança para essas pessoas”, finalizou Peternelli.