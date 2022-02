O Fundo Social segue promovendo ações em prol da população em situação de vulnerabilidade

publicado em 03/02/2022

Balanço de janeiro do Fundo Social de Solidariedade apresenta doações realizadas em programas de alimentos e roupas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, presidido pela primeira-dama Rose Seba, segue promovendo ações em prol da população em situação de vulnerabilidade e, durante o mês de janeiro, destinou diversos tipos de doações entre alimentos, roupas e produtos de higiene.Entre os principais programas do órgão, está o "Prato Solidário" que segue com a distribuição de refeições a pessoas e famílias em situação de rua e, no primeiro mês do ano, realizou a entrega aproximada de nove mil marmitas. A produção e distribuição dos alimentos é em parceria com as entidades Associação Beneficente Dr. Bezerra de Menezes e Irmão Mariano Dias, além da Secretaria de Direitos Humanos, que contribui na entrega; desde a implantação do programa em abril do ano passado por causa da pandemia, já foram entregues mais de 60 mil marmitas.Além dos alimentos doados destinados à produção das marmitas, o Fundo Social também realizou a distribuição direta de 66 cestas básicas a famílias, que foram doadas tanto pela sociedade civil quanto pela iniciativa privada, além da entrega de mais de 100 litros de leite integral. A campanha "Todo Mundo Ganha", do Proença Supermercados e a doação do Instituto de Cancerologia de Votuporanga, juntas, entregaram mais de uma tonelada de alimentos como achocolatado, açúcar, arroz, bolacha, café, farinha de trigo, feijão, fubá, leite integral, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, sardinha e também algumas fraldas descartáveis.A entidade também possui o Programa "Roupas Solidárias", que doou mais de três mil peças de roupas infantis masculina e feminina e também, em parceria com a Secretaria da Saúde, para as gestantes que recebem atendimento nos Consultórios Municipais, entregou 20 Kits Bebê, compostos por cobertor, fraldas, macacão, meias, toalha e produtos de higiene.Para quem deseja colaborar com doações de qualquer tipo, o Fundo Social está localizado no Paço Municipal, rua Pará, nº 3.227. O horário de funcionamento é das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira e o telefone é o (17) 3405-9700, ramal 9742.Outra maneira de doar é através da Promoção "Todo Mundo Ganha", realizada pelo Proença Supermercados.