A família do pequeno Heitor Raphael, atropelado no centro da cidade na semana passada, faz uma ‘vaquinha’ on-line para ajudar nos custos

publicado em 18/02/2022

O pequeno Heitor Raphael, de pouco mais de um ano, foi atropelado recentemente e a família faz uma ‘vaquinha’ on-line para ajudar nos custos (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO dia começou normal, mas acabou marcado por um acidente trágico, na semana passada. O pequeno Heitor Raphael, de um ano e sete meses, andava com a sua mãe, Ariene Aparecida dos Santos, na calçada da rua Rio de Janeiro, no Centro de Votuporanga, quando foi para a rua no momento em que um carro passava.O menino foi atropelado e socorrido às pressas para a Santa Casa de Votuporanga. Depois, Heitor foi transferido para o Hospital da Criança e Maternidade, em São José do Rio Preto, onde continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), conforme informou a família ao jornalÉ justamente por conta dessa situação que a família decidiu organizar uma “vaquinha” on-line. O objetivo é conseguir ajuda para que a mãe do menino – que é diarista, mas não trabalha com carteira assinada – consiga pagar suas contas e, assim, cuidar do menino durante a sua recuperação.“Ela [a mãe do Heitor] tem outras duas crianças pequenas, não trabalha com carteira assinada, está com o aluguel atrasado. Então, a arrecadação é para ajudar ela a pagar as contas, porque não sabemos quando ela vai sair de lá [do hospital] e, mesmo quando sair, não vai poder trabalhar, porque vai precisar cuidar do Heitor, comprar remédios etc. E a gente não tem condições para ajudar ela. Então, toda a ajuda é bem-vinda”, explicou Anderson Aparecido dos Santos, tio do Heitor, de quem partiu a ideia de lançar a “vaquinha”.Arlete Aparecida Campos, avó do menino, contou à reportagem que a mãe de Heitor estava a caminho para fazer uma das suas faxinas quando o acidente aconteceu. O motorista – que, segundo testemunhas, não conduzia em alta velocidade - parou, ajudou a socorrer o menino e o levou ela para a Santa Casa. Depois de passar por atendimento, ele foi transferido para o Hospital da Criança.“Ele continua internado, mas ontem [quarta-feira], graças a Deus, ele foi desentubado e está melhorando cada dia mais. Ele vai continuar internado, porque precisa passar por outra cirurgia, mas ainda não tem previsão de quando [ela vai ser feita], porque vai depender do quanto ele conseguir melhorar”, contou Arlete.No dia, a família do Heitor iniciou uma corrente de oração, nas redes sociais, pela sua recuperação. Centenas de pessoas, das mais variadas denominações religiosas, se engajaram à causa.A família também registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Civil de Votuporanga, para a elucidação dos fatos. Agora, enquanto acompanha a recuperação do menino, eles esperam arrecadar recursos para ajudar no custeio da recuperação.“Toda a família mora em Votuporanga. Por isso estamos fazendo isso. Ela [a mãe de Heitor] mora sozinha, tem três filhos, é faxineira e está com as contas acumuladas. A gente faz o que pode, mas somos pobres, então não dá para fazer tudo. Ajudamos da forma que conseguimos”, disse a avó do menino.Quem quiser ajudar a família pode colaborar com a “vaquinha”, seja por meioou por Pix, cuja chave é número para contato do Anderson dos Santos, tio do Heitor: (17) 9 8834-6254.