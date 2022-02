Anúncio oficial deve ser realizado na tarde desta sexta-feira (18) no gabinete do prefeito Jorge Seba

publicado em 18/02/2022

Luiz Gustavo Gallo Vilela será o novo superintendente adjunto da Saev (Foto: A Cidade)

Da redação

O geólogo e ex-diretor de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente, Luiz Gustavo Gallo Vilela, será anunciado nesta sexta-feira (18), como o novo superintendente adjunto da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Votuporanga). A apresentação está programada para às 15h30 no gabinete do prefeito Jorge Seba (PSDB).

Natural de Votuporanga, Gustavo Gallo já foi Gestor Meio Ambiente da Saev entre 2009 e 2016 e atualmente ocupava um cargo no alto escalão do Ministério do Meio Ambiente, onde dirigia ações relacionadas ao Programa Lixão Zero, um dos principais projetos do prefeito Jorge Seba para o setor.