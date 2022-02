As obras de aterramento na interligação das avenidas Mário Pozzobon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira devem ganhar um ritmo mais acelerado nos próximos dias

publicado em 26/02/2022

Máquinas já trabalham no aterramento para a interligação das avenidas Mário Pozzobon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira (Foto: A Cidade)

Da redação

As obras de aterramento na interligação das avenidas Mário Pozzobon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira devem ganhar um ritmo mais acelerado nos próximos dias. Isso porque a empresa contratada pela Prefeitura para as obras já iniciou os trabalhos que visam a movimentação de cerca de 30 mil metros cúbicos de terra no local.Desde sexta-feira (25), máquinas pesadas já trabalham na área e o serviço deve ser intensificado na próxima segunda-feira (28). A obra é tida como um dos principais investimentos no setor de mobilidade urbana de Votuporanga, tendo em vista que irá viabilizar o 1º Anel Viário da cidade.Após a conclusão do aterramento será iniciada a obra de infraestrutura com pavimentação, guia, sarjeta, calçamento e iluminação. Em entrevista à, o prefeito Jorge Seba (PSDB) já havia antecipado que esta é uma prioridade de seu governo e a meta é de que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre deste ano.