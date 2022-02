Plataforma já inseriu mais de 400 pessoas no mercado de trabalho durante a fase de testes, segundo apontou a Prefeitura de Votuporanga

publicado em 16/02/2022

No evento de lançamento do ‘Emprega Votu’, o prefeito Jorge Seba e Marcelo Zeitune, gestor da iniciativa, deram detalhes do projeto (Fotos: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou oficialmente, na manhã de terça-feira (15), a plataforma “Emprega Votu”, um sistema on-line para cadastro de currículos, que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram por mão de obra qualificada.O acesso à plataforma está disponível no site da Prefeitura e a iniciativa já tem mais de 150 vagas de empregos cadastradas paras os interessados, que podem se candidatar a elas com alguns cliques.O jornalacompanhou o lançamento e conversou com o prefeito Jorge Seba e o gestor da iniciativa, Marcelo Zeitune, que deram detalhes do projeto e como ele funciona.Fomentar a geração de empregos no município é um dos pontos do plano de governo do prefeito. E, para ele, o lançamento do “Emprega Votu” é mais um passo nessa direção.“Se a pessoa não souber fazer o próprio currículo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a de Direitos Humanos podem auxiliar nisso. Aqueles que sabem, já podem colocar. É só acessar o ‘Emprega Votu’ e começar a pesquisar. É rápido e simples. Nós temos certeza que vai ser uma ferramenta que vai ajudar muita gente a arrumar emprego”, disse Seba.Antes de lançar a plaforma, a equipe visitou empresas, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Airvo (Associação Industrial da Região de Votuporanga) e afins para atrair aquelas que tenham dificuldade em encontrar mão de obra qualificada para estarem na plataforma. Ou seja, a pessoa vai cadastrar o seu currículo e ter certeza que uma hora ou outra vai ser enxergada na plataforma.“Nós trabalhamos para fazer uma ferramenta intuitiva e simples para o trabalhador colocar seus dados e as empresas poderem consultar e também poderem colocar suas vagas de emprego, fazendo, assim, um ponto de encontro entre os dois para que alcance o objetivo de conquistar seu emprego e a empresa de colocar nos seus quadros as pessoas que estão qualificadas”, contou Marcelo Zeitune.Para acessar a plataforma, o interessado deve, primeiro, acessar o site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br), rolar a página até a parte “Serviços ao Cidadão” e clicar em “Emprega Votu”. Depois, a pessoa terá de escolher entre as quatro opções disponíveis: “Para Empresas – Pesquisar Currículos e Cadastrar Vagas”, “Para Trabalhadores (incluindo estagiários e PCD) – Cadastrar Currículo”, “Para Trabalhadores – Vagas Disponíveis” e “Empreendedores”.“Depois de achar [a plataforma no site da Prefeitura], você está a quatro cliques da sua vaga. Você entra, se cadastra, vê as vagas disponíveis e clica nas que forem do seu interesse. Depois de clicar, a empresa recebe o seu currículo”, explicou o gestor da iniciativa.O cadastro pode ser feito tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. As pessoas podem disponibilizar seus currículos, contendo informações pessoais, contatos, experiências, qualificações entre outros requisitos que poderão ser consultados por empresas ou então se candidatarem a vagas de seus interesses oferecidas pelas próprias empresas, as quais também podem procurar por candidatos, filtrando perfis de acordo com o que desejam. Todo processo de divulgação é protegido pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).