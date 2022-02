O deputado federal Alexis Fonteyne (Novo) oficializou a destinação de R$ 4 milhões para custear a instalação de uma usina

publicado em 11/02/2022

O deputado federal Alexis Fonteyne visitou Votuporanga e anunciou a destinação de R$ 4 milhões em emendas (Foto: Assessoria)

Da redação

Em visita, na noite de quinta-feira (10), a Votuporanga, o deputado federal Alexis Fonteyne (Novo) oficializou a destinação de R$ 4 milhões para custear a instalação de uma usina de triagem mecanizada que processe resíduos sólidos. Trata-se de um dos principais projetos do prefeito Jorge Seba (PSDB) para o setor ambiental, que começa a sair do papel com a destinação dos recursos.A questão foi tratada pessoalmente por Seba em audiência com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, em setembro do ano passado e logo na sequência ele se reuniu com Alexis Fonteyne e apresentou a proposta.Na ocasião, o prefeito fez o pedido como presidente do Cidas (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável), formado por Votuporanga e mais 11 municípios vizinhos (Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Meridiano, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Nipoã e Valentim Gentil) com uma população estimada em mais 159.114.Fonteyne, que tem uma forte ligação com a causa ambiental, analisou o projeto e apresentou a emenda parlamentar. “Essa destinação de recursos faz parte da minha ideia de atacar as causas dos problemas. Investir no fim dos lixões é um jeito inteligente de fazer o dinheiro público retornar em benefícios para o cidadão”, disse o deputado.O objetivo, segundo ele, é valorizar resíduos recicláveis secos e resíduos orgânicos no âmbito do consórcio, para adequar a destinação ambiental dos RSU gerados e enviar apenas rejeitos para a deposição final."Essa é mais uma conquista importante para Votuporanga e toda a região. Com a usina, avançaremos mais uma vez nas ações ambientais. Mais uma vez vemos a importância de nos unirmos, de manter o diálogo e ir em busca de projetos que contribuirão no presente e futuro da nossa população, sendo a área ambiental uma de nossas grandes preocupações", concluiu o prefeito Jorge Seba.